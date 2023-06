Junta Electoral de Cañar rechaza objeción del PSE contra precandidatura de Virgilio Saquicela

La Junta Provincial Electoral de Cañar negó el recurso de objeción presentado por Gustavo Vallejo, presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), en contra de la precandidatura de Virgilio Saquicela Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional que aspira a regresar al Parlamento en las elecciones del 20 de agosto próximo por esa tienda política.

Pero la misma Junta, por unanimidad de sus integrantes, negó la inscripción de las precandidaturas de los tres aspirantes principales y suplentes y concedió un plazo de 48 horas para que subsanen las observaciones e incumplimientos detectados en la presentación del plan de trabajo, porque no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 97 del Código de la Democracia, pues no hace referencia a un diagnóstico actual de la provincia, de la misma manera el mecanismo de rendición de cuentas considera un periodo de cuatro años, situación que por la temporalidad no se ajusta a la realidad actual.

El presidente nacional del PSE, Gustavo Vallejo, anunció que acudirá a la siguiente instancia electoral, esto es, al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para impugnar las precandidaturas de toda la lista de aspirantes a asambleístas por el partido que él dirige a nivel nacional y que no observaron los lineamientos establecidos por el consejo directivo.