‘No es un tema de perros guía, es un tema de discriminación estructural’: ciudadano con discapacidad visual alerta sobre la vulneración de derechos

Díaz, quien ejerce como abogado en una universidad pública de Quito, conversó con Radio City sobre el trato que recibió mientras intentaba ingresar al establecimiento y respondió al mensaje de disculpas que publicó KFC en sus redes sociales, luego de que el video que subió a TikTok para denunciar el incidente se hiciera viral en redes sociales.

Apenas él y su pareja llegaron al local, “salió una persona a decir que no podíamos ingresar con una mascota, que iba a consultar si es que nos iban a permitir el ingreso. Después salió otra persona a decir que a mascotas grandes no permitían ingresar al establecimiento de KFC”.

El abogado contó que ante la negativa, ingresaron al local a conversar con la administradora, con la esperanza de que ella aclarara la situación. Sin embargo, se encontraron con que ella tampoco conocía la definición de los perros guía y que era renuente a dialogar sobre el tema.

“La primera reacción (de la administradora) es ‘bueno ya, como ustedes ya ingresaron les voy a permitir el ingreso’. Es decir, no es un tema de les vamos a hacer un favor, nosotros no estamos pidiendo caridad, no estamos pidiendo que sean solidarios con nosotros porque no es un tema de esa naturaleza”, expresó Díaz.

El ciudadano detalló que según el artículo 59 de la Ley Orgánica de Discapacidades y la ordenanza 019 de la Regulación Metropolitana, se establece la obligatoriedad para los centros públicos y privados que atiendan o que permitan el acceso a personas con discapacidad y sus auxiliares animales, con la única excepción de los centros de salud.