Leo Messi revoluciona América: Concacaf y Conmebol ya negocian para incluir equipos norteamericanos en la Copa Libertadores

20Minutos .- Después de ganar la Copa del Mundo de la FIFA en el Mundial de Qatar hace apenas unos meses, podría decirse de Leo Messi que completó el juego, que se pasó el fútbol, que nada más le queda ya por hacer. Y es cierto, porque ha ganado todo lo que un futbolista profesional de élite puede soñar con ganar, y por eso se pudo permitir elegir un destino más exótico como Miami para poner el broche de oro a su carrera mientras aún se divierte jugando y facilita la vida a su familia.

Sin embargo, parece que ni siquiera su pre-jubilación va a ser tranquila. Salvando la Europa League, que no puede considerarse un trofeo de primerísima línea, y la década que lleva sin ganar una Champions, cuenta en su palmarés con al menos una muestra de todos los trofeos posibles, quitando la extinta Copa Confederaciones. Literalmente no tiene opción a ganar nada más que una MLS, aunque se antoja complicado sabiendo que el Inter de Miami finalizó último la pasada campaña en Estados Unidos.

Pero, ¿Qué opciones tiene Messi a nivel continental en EEUU? Es en esa pregunta donde una vez más queda claro el impacto mediático y social que ha tenido la llegada del ’10’ a Miami. Por supuesto, si logra clasificar podría participar en la llamada ‘Concachampions’, la Liga de Campeones de Norteamérica, pero ahora se le ha abierto otra puerta que podría acercarle aún más si es que es posible a la gloria eterna.