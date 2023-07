Granollers y Zeballos caen en la final de dobles de Wimbledon

Relevo .– El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos cayeron este sábado en la final de dobles de Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’ de la temporada, ante el tándem formado por los números 1 del mundo: el neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neil Skupski, quienes vencieron por 6-4 y 6-4.

Koolhof y Skupski evitaron que por primera vez en Wimbledon hubiera un campeón español y un campeón argentino. Por parte de Argentina, solo Javier Frana, en 1991, y el propio Zeballos, en 2021, llegaron a la final, mientras que representando a España estuvieron Eduardo Flaquar y Marqués de Gomar, en 1923, y Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario, en 1987, además del propio Granollers en 2021.

Esta es la quinta final perdida de ‘Grand Slam’ para Granollers, y la tercera para Zeballos, quienes han formado una gran pareja en la hierba londinense. El español y el argentino compitieron bien y solo perdieron el primer set gracias a un ‘break’ que sus rivales consiguieron tras una dobles falta.

Wesley Koolhof and Neal Skupski are Grand Slam Gentlemen's Doubles champions for the first time 👏

The No.1 seeds have beaten Marcel Granollers and Horacio Zeballos 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/dojkmMD8yY

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023