Messi ya tiene su propio sándwich de pollo en Estados Unidos inspirado en su comida favorita

EPN .- Lionel Messi aún no juega su primer partido Miami CF en la MLS pero puede presumir que ya tiene su propio sandwich en los Estados Unidos.

Se trata del “Sándwich de Pollo Messi” que se venderá en todos Hard Rock Cafe del mundo y que está inspirado en la comida favorita de la estrella argentina: la milanesa.

“El sándwich de pollo Messi es inspirado en uno de los platos argentinos favoritos de la leyenda del fútbol mientras crecía. El nuevo sándwich de pollo ‘estilo milanés’ está perfectamente sincronizado con la entrada histórica de Messi a la Major League Soccer”, informó la cadena de restaurantes Hard Rock Café en un comunicado.

Lionel Messi hasn't played a single game in MLS yet and already has his own signature chicken sandwich at the Hard Rock 😂

