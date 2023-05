Mujeres descalzas en Cannes: de Jennifer Lawrence a Nicole Kidman, el gesto que molesta a la organización

FOTO: GETTY IMAGES

En 2018, Kristen Stewart también quiso sumarse a la causa de la comodidad y reivindicar la misma para hombres y mujeres. Se quitó sus altísimos zapatos de tacón de Louboutin en mitad de la alfombra roja y se quejó sobre la discriminación que imponía el código de vestimenta por géneros: “La gente se enfada mucho si no llevas tacones o lo que sea… Yo siento que ya no se puede pedir algo así. Si no les pides a los tíos que se pongan un vestido, tampoco me lo puedes exigir a mí”, dijo en The Hollywood Reporter.