Niños y adolescentes cometen muertes violentas desde los 11 años en Ecuador

Medidas socioeducativas para menores

Para el ex juez de la Niñez y Adolescencia, Julio Micolta, la capacidad de instalada de los centros para menores infractores no ocupada no significa que la justicia o la Policía no cumplan su trabajo para castigarlos.

Él cree que es una debilidad de la normativa legal que permite medidas socioeducativas, como alternativa para la reinserción en la sociedad de los menores infractores.

El jurista dice que ese recurso pudiera estar siendo aplicado de manera excesiva, al punto que los menores salen de los centros al poco tiempo de ser internados.

O cumplen a medias el tiempo de la sanción, como, por ejemplo, la libertad condicional, con el agravante de que reincidan en el cometimiento de delitos, una vez que dejan los centros infractores.

El Código de la Niñez y Adolescencia contempla 10 alternativas a la prisión de menores que incurren en delitos, como las muertes violentas cometidas por menores en Ecuador.

Actualmente, el 80% de menores que están en los centros para infractores cumplen disposiciones socioeducativas con internamiento semiabierto y reclusión durante los fines de semana. Otro 20% está en internamiento preventivo.

La activista por los derechos humanos, Verónica Pólit, señala que otro problema es el tiempo de vigencia de esa disposición alternativa, ya que se puede extender hasta por ocho años.

El activista en drechos humanos, Demecio Molina, asegura, en cambio, que en ese tiempo no se garantiza un seguimiento, ya que ese trabajo muchas veces lo hacen entes privados y no el Estado.

Unas 20 fundaciones privadas o que tienen convenios con entidades públicas trabajan con chicos sancionados con medidas socioeducativas en el país.

