“Nunca te vistas de novia antes de casarte, porque jamás te casas”: la frase que Shakira dejó junto a una foto hace 9 años, vestida con traje de novia y desafiando el destino para nunca llegar al altar

La foto de Shakira vestida de novia con la que desafió el destino

“A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia”, dijo la cantante en el 2020 cuando concedió una entrevista a “60 Minutes”, días previo al evento del Super Bowl, momento de gran éxito en el que estuvo acompañada de Piqué.

De esa manera respondió a la pregunta de ¿por qué Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron?, pensamiento que prevaleció en el tiempo, mientras estuvieron juntos y el amor estaba presente en sus días.