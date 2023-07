Ryan Gosling canta ‘Just Ken’, la canción en la que el compañero de Barbie confiesa que vive en la ‘friendzone’

El actor canadiense Ryan Gosling en la premiere de Barbie en el Shrine Auditorium en Los Ángeles, el pasado 9 de julio. Foto: AFP

Ronson llegó a dudar de la letra, especialmente la parte de: ¿Es mi destino vivir y morir en una existencia de rubia fragilidad? ¿Qué hará falta para que ella vea al hombre detrás del bronceado y luche por mí?

En el video, Gosling y todos los Ken tratan de crear una vida propia, situaciones en las que ellos puedan ser sin las Barbies, pero literalmente se estrellan en el intento.

A la directora le gustó tanto que rescribió una escena para Gosling pudiera cumplir su deseo y cantar el tema de Ronson. No hace el ridículo ni parodia, es la conclusión del compositor. Sí, es una canción que empieza un poco tonta, reconoció, pero cuando llega a las notas altas y a lo mejor de la letra (y a cambiar los trajes de colores pasteles por ropa negra) el actor demuestra su poder vocal.

Ronson promete al público que se identificará o se enamorará de Ken aun antes de que Barbie tenga ocasión de hacerlo.

¡Claro que Ken no es el único que canta su versión de la historia! Barbie cuenta con una serie de voces aclamadas, como la de la joven cautautora Billie Eilish, que llega con What Was I Made For? y Sam Smith con Man I Am.