Yaku Pérez: “No hay que eliminar al criminal, sino a la máquina que lo fabrica”

Yaku Pérez busca por segunda vez la Presidencia de la República. Para las elecciones extraordinarias 2023 llega bajo el auspicio de Democracia Sí, Centro Democrático y Unidad Popular, en la alianza Claro que se puede.

Tras abandonar Pachakutik, intentó fundar su movimiento Somos Agua, pero no alcanzó a registrarlo ante el Consejo Nacional Electoral. Por eso, para las elecciones de 2023 se dejó cobijar por la andadura política de Gustavo Larrea, uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana.

Yaku Pérez dice que la suya es la “tercera vía” que necesita el país y que lo que queda del período presidencial alcanza para “sentar las bases” de los cambios que propone. Entre ellos, una reforma constitucional.

Pérez no revela cuánto le cuesta esta campaña electoral y asegura que los recursos salen de compañeros que “están pasando el sombrero”.

Días antes de la muerte cruzada, usted ya tenía un video que parecía el inicio de la campaña electoral. ¿Estaba preparándose para elecciones extraordinarias?

La muerte cruzada estuvo siempre en el paquete de la discusión, pero a mí también me tomó por sorpresa. Era una posibilidad, pero lejana.

Sin embargo, con Democracia Sí habíamos llegado a un acuerdo, firmamos el pacto ético, social, ecológico hace unos seis o siete meses. No pensando en la muerte cruzada, sino en las elecciones 2025.

Era necesario tener, con tiempo, equipos de trabajo, preparar un plan de gobierno coherente y viable. Esas fueron las circunstancias por las que empezamos a trabajar.

¿Cómo adaptaron ese plan a las circunstancias actuales donde la situación económica, la violencia y el fenómeno de El Niño serán grandes desafíos?

Tuvimos que adaptarnos a las circunstancias. En esas condiciones, asumir una candidatura no es juego de niños, es una responsabilidad gigante con el país, pero no nos podemos quedar en una posición cómoda, mirando desde el ruedo.

Es asumir un reto, quizá el más grande de mi vida, en lo personal y como colectivo también. Hay que poner al servicio del país nuestro modesto contingente, por lo menos para sentar las bases de un país que sea distinto al que tenemos.

¿Cuáles son los ejes principales de su propuesta?

Tenemos tres ejes principales: un plan integral de seguridad ciudadana, cero tolerancia a la corrupción y la generación de empleo.

¿Qué solución plantea a los graves problemas de seguridad y violencia que vive Ecuador?

En seguridad primero hay que conocer el diagnóstico, la etiología del delito, las causas. No hay que eliminar al criminal, sino eliminar la máquina que fabrica criminales. Y esto se lo hace de dos maneras y en diferentes fases: de forma preventiva y de forma correctiva.

Se hace con inclusión social: hay que dar educación, trabajo a los que no tienen; articular con artes, oficios, cultura, deportes a estos niños que se les ha negado el derecho a vivir dignamente y luego son enrolados al crimen organizado.

En las acciones preventivas hay que hacer una reforma constitucional y legal para depurar la contaminación de la corrupción a nivel de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, Justicia y también en los estamentos del Estado.

Además de esto, hay que repotenciar el ECU-911 o, si es necesario, sustituir la infraestructura tecnológica, aplicando big data e inteligencia artificial. Y contar con un barrio bien organizado, una familia blindada y un patrullaje permanente.

¿Y cuáles serán las acciones correctivas?

Tenemos un plan integral de política criminal que hemos elaborado con expertos, exmilitares, expolicías, gente de la academia con mucha experticia en el tema.

Erradicar la inseguridad no lo han logrado ni México, ni Brasil, ni Colombia, ni El Salvador, nadie. Pero se puede hacer un control fuerte para recuperar la paz social.

Lo que ocurre en Ecuador va más allá de la delincuencia. ¿Cómo enfrentará al crimen organizado?

El crimen organizado es un tema mayor. Rebasa las fronteras y hay que hacer un gran acuerdo regional o internacional. Ahí juegan un papel importante los países vecinos, incluso los de Norteamérica.

Hay que crear una corte penal latinoamericana que juzgue los casos grandes, como el ecocidio, el crimen organizado transnacional. Es un tema integral, no hay que mirarlo solo como armar a la Policía y atacar los efectos.

Usted dice que es necesario ir por una nueva economía que no dependa de la explotación de recursos naturales ¿Cuál es su propuesta para suplir los ingresos que genera el ITT, por ejemplo?

Si levantamos las exoneraciones fiscales al 10% de la población más rica del país, tenemos cerca de USD 600 millones anuales. Exoneración, ojo, no estoy queriendo cobrar más impuestos.

Los ecuatorianos estamos subsidiando a la banca, a las petroleras, a las telefónicas, al exonerarlos de algunos impuestos. Eso no está bien, eso hay que enderezarlo.

Yo le estoy pidiendo al Presidente que suspenda las negociaciones de telefonía celular que terminan en agosto y noviembre. Ahí se puede obtener para los próximos 15 años cerca de USD 9.000 millones.

¿De dónde más va a salir el dinero? En compras públicas se va mínimo USD 1.500 millones. Vamos a reformar la Ley Orgánica de Contratación Pública, vamos a digitalizar todo para que las coimas no pasen por varias personas, sino que se detecte dónde surgen los problemas.

No hay plata porque se va en corrupción, porque la UAFE no controla, porque los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso condonan los intereses y las multas a las grandes empresas.

¿En qué o quiénes se enfocará su lucha contra la corrupción?

Hay que trabajar con la UAFE. Hay que crear una comisión de alto nivel, con apoyo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), para investigar los casos de corrupción.

Que no queden en la impunidad grandes contratos de infraestructura estratégica: escuelas del milenio, vías, hospitales, contratos petroleros, mineros, de telefonía, de refinerías, concesiones de los principales puertos marítimos.

La UAFE tiene que hacer una investigación para la extinción de dominio de los bienes mal habidos. Para eso habrá que investigar a jueces, fiscales, exministros, exsecretarios de estado, exasambleístas.

También propone una reforma constitucional ¿Qué pretende cambiar? ¿Le alcanza el tiempo? ¿Cómo conseguirá apoyo en la Asamblea?

Tenemos confianza de que vamos a llegar con mínimo 40 asambleístas. Va a ser un bloque fuerte.

Si tenemos una Asamblea que se sintonice con nuestra propuesta, estos serían los puntos: limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, prohibir la minería metálica en fuentes de agua y zonas sensibles, que la consulta previa e informada sea vinculante en las comunidades donde habrá extractivismo, y la lucha contra la corrupción.

Y si en la Asamblea Nacional no hay respuesta, hay que consultarle al pueblo. Eso lo podemos hacer en 14 meses.

¿Y cómo generará empleo?

Una forma es con inversión en obra pública. Por ejemplo, en las carreteras que están destrozadas. También vamos a crear una empresa nacional de acopio y comercialización de alimentos, para comprar y vender a precios justos.

Habrá canastas solidarias, para combatir el hambre de los ecuatorianos y la desnutrición de los niños y canastas agroecológicas para la clase media.

Destinaremos aproximadamente USD 500 millones para créditos con bajos intereses, desde USD 500 a USD 5.000. Se trabajaría con la banca pública y cooperativas pequeñas. Además, hay que apoyar al agro.

¿Tiene un plan para el fenómeno de El Niño?

Hay que crear un fondo para desastres naturales y en este caso el fenómeno de El Niño. Debería estar listo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y todo el andamiaje estatal para actuar, desde dar albergues hasta trabajar en la reactivación económica.

Hay que tener un fondo emergente listo y créditos no reembolsables, pero eso debería estar el Gobierno actual buscando el financiamiento.

¿Ha vuelto a confiar en Pachakutik, tras abandonarla por llegar a acuerdos con el gobierno de Guillermo Lasso?

Con las bases nunca tuve un divorcio, tuve una relación muy fluida. Con los que tuve esta decepción fue con criterios personalistas de algunos asambleístas, eso me molestó, me decepcionó. Me quedé con un asambleísta.

Este rato, fueron las bases las que presionaron a la dirigencia de Pachakutik. Yo no puedo ser arrogante y decir no necesito apoyo de ustedes.

Si vienen, bienvenidos, pero que vengan ‘chuitas’, limpiecitos, de buena fe, con ganas de recuperar el proyecto histórico del movimiento indígena; que es al que sigo aferrado. Porque el progresismo de la pseudo izquierda corrupta, extractivista y autoritaria no es la vía.

El camino también es ahora con Gustavo Larrea ¿Qué hay atrás de esa alianza?

Yo tengo que reconocer que Gustavo Larrea, en su madurez política, ha sido súper generoso, Por primera vez las izquierdas participan juntos en listas de asambleístas.

Porque en las anteriores elecciones, cada uno iba por su lado y les fue mal. Eso aprendieron y ahora cedieron, todos pusimos de manera equitativa candidatos a la Asamblea. El que más cedió fue Gustavo Larrea. ¿Qué me ha pedido? Nada.

¿Qué coincidimos y esperamos? Es que me acompañe con toda su experticia a diseñar un gobierno que esté a la altura de las circunstancias. Nunca, en la historia del país, podíamos estar tan mal.

Por eso yo apelo a mis compañeros con los que hemos hecho alianza, entre ellos Gustavo Larrea, a tener una mente abierta, que escuchemos a todos, que no nos cerremos, que dejemos los dogmas atrás.

Eso les digo al resto de los ecuatorianos, vamos por la reconciliación, primero con la madre naturaleza, luego entre hermanos.