Zapata: Esperemos que Ecuador esté cerca de la curva máxima de violencia

Primicias .- La crisis de seguridad en Ecuador sigue recrudeciendo. Las autoridades del Gobierno esperan que el pico de la violencia esté cerca.

Juan Zapata, ministro del Interior, dialogó con PRIMICIAS acerca del balance de la seguridad y violencia en Ecuador, durante el primer semestre de 2023.

Las muertes violentas siguen creciendo, pero el funcionario espera que el pico máximo esté cerca, ya que eso ha ocurrido con otros países.

Muertes violentas y seguridad

Cerramos 2022 con una tasa de muertes violentas que fue la más alta de la historia y el primer semestre de 2023 cerramos con una tasa de 19,83, que sigue siendo alta. ¿Qué está pasando?

Las muertes violentas o las muertes selectivas son guerras desenfrenadas de bandas, guerras que se están dando por luchas de territorio, luchas de poder. Inclusive, hay GDO (grupos de delincuencia organizada) en donde queda el espacio del cabecilla y lo quieren llenar, alianzas que se van generando.

¿Esto se relaciona con el narcotráfico?

Las incautaciones de drogas generan muertes violentas. ¿Qué pasó la última semana? Una tonelada y media de drogas se incautó y a los días tuvimos cinco muertes, después la reacción de la otra banda: otros siete muertos.

Pero en medio de esas disputas mueren inocentes.

Ya no hay códigos porque antes, por lo menos, respetaban los códigos. Ahora ya no es la muerte selectiva unipersonal. Ahora los eventos son múltiples, no les importa disparar en un restaurante.

Pero entendamos que esto se da en determinados territorios, en el 0,14% de los kilómetros que tiene el país. Según el último dato que nos dieron en el Gabinete de Seguridad, el 89% de los muertos está relacionado con la violencia criminal.

¿Cómo lo que ocurrió en Montañita?

En el caso patético de Montañita deciden matarle a ‘Morro‘, el brazo derecho de ‘Fito‘ (cabecilla de Los Choneros).

Le siguieron hasta Montañita y deciden matarle en un restaurante, donde lastimosamente había una pareja de Guayaquil, que fueron las muertes colaterales porque el resto era el equipo de seguridad de ‘Morro’.

¿Qué hace la Policía para evitar esas muertes colaterales?

En los horarios que existen más muertes violentas estamos teniendo mil hombres en los diferentes sectores, que es también ya la bondad de tener una graduación masiva de 8.500 policías para tomarnos el territorio.

¿Los nuevos policías están dedicados 100% a eso?

Se va a reforzar con más de 1.100 policías al eje de investigación y de inteligencia, ya que es fundamental la información. Tenemos dos unidades que están dedicadas a la inteligencia. La una, a los blancos de alto valor, es decir, a los cabecillas. Y la otra, a los de mediano valor, que son los que generan la violencia en los territorios.

La contención que no llega

La hipótesis de la guerra de bandas se ha venido dando hace meses, pero los índices de violencia siguen subiendo, no se mantienen ni se contienen. ¿Por qué?

Porque Ecuador, con este gobierno (del presidente Guillermo Laso), le ha declarado la guerra al crimen organizado. Nosotros tenemos en promedio la incautación de 225 toneladas en la época del presidente de Lasso.

Se ha hablado mucho de la contención. ¿Cuándo se va a lograr contener la violencia?

Ecuador no tuvo etapa de contención, lo que está tratando de hacer hoy Chile, que ya está subiendo sus niveles de violencia. Nosotros no la tuvimos.

Esa falsa seguridad mafiosa cuando obviamente usted genera niveles bajos (de violencia), pero por dentro se están maquinando y organizando, porque no es que los GDO se formaron en dos años. Esto viene de muchos años, a nosotros nos tocó enfrentarlo y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.

¿Si no hay etapa de contención, que se está haciendo?

Nosotros estamos reaccionando.

¿Pero qué le espera al país, hasta cuándo se seguirá reaccionando?

Aquí hay dos caminos: o usted mira por otro lado y deja que la droga pase, que son los consejos que han dado en muchos de los foros, o Ecuador no permite que el delito sea el que reine.

Yo no he visto hasta ahora, entiendo que los binomios la tendrán, pero no se cuál va a ser la política en cuanto a temas de drogas (en el próximo Gobierno).

Aquí la dinámica va a ser esta: cuál es la posición que usted como gobierno va a tomar, pero si usted toma una decisión débil, Dios me libre de la herencia que podemos dejar a nuestros hijos.

¿Hasta dónde se puede llegar con esta dinámica? Porque las cifras son dramáticas.

Todos los países, especialmente los que ya pasaron estas etapas, han tenido estas curvas, donde ya después empieza a aplanarse y empiezan a bajar los niveles de violencia; esperemos que Ecuador esté ya pronto a llegar a esa curva máxima.

Las estrategias que con Policía y Fuerza Armadas se están haciendo van ayudar a aplanar esa curva.

¿Tienen indicadores que permitan ver que estamos llegando a esa “curva máxima”?

Nosotros esperamos que con la estrategia de estos seis meses podamos contener estas curvas. El mejor ejemplo fue el estado excepción de Guayaquil, en donde las muertes violentas se redujeron; no solo se contuvo, se redujo.

Ahora, tenemos que hacerlo en las ocho provincias (de la ruta de la droga) porque el delito también muta, también migra.

Localización de la violencia

Usted habla de las provincias de la ruta de la droga, pero nos llama la atención que, por ejemplo, también en Quito hay un incremento de muertes violentas.

Sí, pero Quito no tiene los niveles que tienen las provincias de la Costa.

Pero es alto para Quito.

Son GDO que están ocupando espacios, que también tratan de entrar en el tema de la vacuna y de la extorsión. Otra de las dinámicas que les está generando dinero fácil es los secuestros de oportunidad.

Fuente y redacción: Primicias