5 recomendaciones para una alimentación saludable

Mantener una dieta saludable a lo largo de la vida previene varias enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer, señalan los expertos.

Esto evita que el estómago esté vacío durante mucho tiempo, lo que reduce el riesgo de gastritis. No saltarse las comidas también hace que no tengas demasiada hambre y no exageres las cantidades de alimentos..

2. Incluir porciones de cereal al día