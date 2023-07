Agentes de seguridad penitenciaria permanecen retenidos en cinco cárceles de Ecuador

Los reclusos que se mantienen en huelga de hambre son de los centros de privación de libertad: Imbabura No.1, Chimborazo No.1, Chimborazo No. 3, Cotopaxi No.1, Tungurahua No.1, Azuay No.1, Cañar No. 1, Cañar No.2, El Oro No.1, Guayas No.1, Loja No. 1, Napo No.1 y Pichincha No.1.