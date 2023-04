Caso Sinohydro: el expresidente Lenín Moreno es parte del 30 % de los procesados por cohecho que han incumplido la presentación periódica dispuesta

El caso Sinohydro ingresa en su quinta semana de presentaciones periódicas de las 37 personas acusadas por el delito de cohecho y aún no se conoce formalmente cuántos de ellos no han cumplido las medidas cautelares dispuestas el 5 de marzo pasado. Un total de 90 días durará la etapa de instrucción fiscal en la causa en la que entre los procesados está el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, entre otros familiares del exmandatario.

Una vez el conjuez Bayardo Espinosa, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 22 de marzo pasado, negó los recurso de revisión de la medida cautelar de presentación periódica solicitada por Moreno, González y otros seis investigados, la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional una certificación del cumplimiento de las medidas cautelares impuestas.

En una providencia del 28 de marzo pasado, desde la CNJ se dispone que secretaría certifique dicho pedido y una vez se anexe al expediente se señalará día y hora para la realización de la respectiva audiencia para la sustentación de la medida cautelar privativa de libertad.

Moreno, quien fue binomio presidencial de Rafael Correa y Jorge Glas, ya ha dicho que su situación médica y económica no le permiten ni a él ni a su pareja cumplir la medida de presentación periódica cada quince días en la secretaría de la Sala penal de la CNJ, en Quito. Ambos se encuentran en Asunción, Paraguay, desde enero de 2022, ya que Lenín Moreno ocupa un cargo “ad honorem” en la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Yo no puedo asistir dos veces al mes, viaje de ida y vuelta de diez y doce horas, a más de lo que representa económicamente asistir (a Ecuador) de manera tan frecuente. (…) Los argumentos médicos me dicen que al corto plazo no puedo presentarme, con la frecuencia además que el juez exige, por lo menos en este momento no podría asistir”, sostuvo desde Paraguay el expresidente.

Luego de que también se les negara la revisión de medida cautelar, deben finalmente cumplir la presentación periódica en la CNJ cada quince días Irina Moreno, hija del exmandatario y quien vive en Miami, Estados Unidos; el empresario Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño, quienes han informado que su lugar de residencia es Panamá. Inicialmente la primera presentación de estos procesados fue definida para el 20 de marzo pasado, cosa que no se cumplió porque estaba en trámite la audiencia de revisión de medidas.