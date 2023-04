Celec EP ya recepta cotizaciones para importación de gas a gran escala, mientras queda rezagada la producción nacional

Fase 2: A corto plazo, en octubre 2024 a marzo 2025 se requeriría 102 millones de pies cúblicos día;

Fase 3: A mediano plazo, en los estiajes del 2026 y 2027 se requerirán al día 122 millones de pies cúbicos, y en 2028, 174 millones de pies cúbicos de gas.

De acuerdo con Celec, actualmente la producción de Termogás Machala depende del gas natural proveniente del Campo Amistad. Sin embargo aseguró, que “la disponibilidad de este recurso durante el periodo 2014-2022 ha presentado una disminución sostenida”. Además indica que la falta de gas natural no permite el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, que buscan mayor producción desde el parque termoeléctrico, para los estiajes del 2023 – 2025. Amistad un bloque gasífero off shore produce apenas 20 millones de pies cúbicos aunque tiene un potencial de 100 millones de pies cúbicos.

Para Jorge Luis Hidalgo, experto en temas energéticos y gerente de Green Power, empresa interesada en realizar inversiones en el sector de producción nacional de gas natural, el anuncio de Celec representa revivir el fantasma de la importación, a pretexto de la urgencia del estiaje.

Hidalgo recordó que en la época del ex ministro René Ortiz, se sostenía que Ecuador era un país petrolero y no gasífero. Cuando la realidad es que no hay país petrolero en el mundo que no tenga gas: “Ecuador no solo tiene gas en abundancia sino que además lo quema en mecheros del Oriente y guarda en sus aguas costaneras unos importantes depósitos de gas en el bloque 6 que están listos para ser aprovechados”, dijo.

Además señaló que el actual ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, fue asesor del ministro Ortiz y que junto a la subsecretaria de Exploración y Producción, María Elisa Soledispa (que acaba de ser reemplazada en la gerencia de Petroecuador), a Juan Carlos Bermeo, en ese entonces gerente de Petroamazonas, y (desde el campo privado) Carlos Pérez García, que era asesor externo de la empresa New Fortress Energy, dieron apertura para que se renten las facilidades de Campo Amistad, para importar gas natural y abastecer a las termoeléctricas.

Sin embargo, frente a la Propuesta No Solicitada (PNS) de New Fortress, Petroecuador ya había informado que técnicamente es inviable el uso de la plataforma y gasoducto para que sea compartido con FSRU (barcaza importadora de gas natural). Esto habría sido informado a la propia New Fortress como a la importadora Sycar.

Para Hidalgo, un país que busca su seguridad energética debe permitir que compita la producción nacional de gas en igualdad de condiciones que la importación. Quienes se están beneficiando con esta política, son los importadores. Sin embargo, el país pierde pues el gas importado cuesta 40% que el de producción nacional, asegura. Adicionalmente sostuvo que debido a las condiciones hidrológicas del país de seis meses de lluvias, la necesidad de termoeléctricas es mínima. Sin embargo, si se contrata una barcaza (FSRU), su personal, su logística deben operar los 365 días del año, Al no poder prescindir de este en época lluviosa, el resultado es que se encarece aún más el gas importado vs el nacional.

Hidalgo hizo varias observaciones sobre los riesgos que trae la actual política de impulso a la importación de gas: