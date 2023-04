Corte IDH declaró responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos en el caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador

Según el comunicado de la Corte, se determinó que el Congreso ecuatoriano actuó fuera de sus facultades a Aguinaga y que la Resolución del Tribunal Constitucional restringió su posibilidad de acceder a un recurso judicial para la protección de sus derechos.

Este caso se relaciona con los ceses del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, ocurridos en noviembre y diciembre de 2004.

“Me tocó esperar casi 20 años para que se haga justicia. Y, en la Comisión IDH, ya hay algunos casos más. El Ecuador es un estado que está acostumbrado a tumbar presidentes, cambiar presidentes del Congreso, tumbar autoridades según conveniencias políticas, no hay el mínimo respeto a la institucionalidad democrática ni a los periodos de gobierno o mandato… Desde que me destituyeron no volví a ocupar puesto público, por la desconfianza en el sistema político“, indicó Aguinaga en un chat con la prensa.