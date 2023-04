Un satélite viejo de la NASA se estrellará contra la Tierra mañana, ¿qué peligro representa?

Según la agencia espacial de Estados Unidos, el satélite fue lanzado al espacio en el 2002 para observar erupciones solares y eyecciones de masa coronal desde su órbita terrestre baja. Los científicos dejaron de poder comunicarse con RHESSI en el 2018, por lo que fue dado de baja en ese año.

A menos de un día de su caída a la Tierra, la NASA aún no sabe dónde se estrellará el satélite, pero sí estiman su probabilidad de herir a alguien. Un cálculo con datos de los Centros para el Control de Enfermedades muestran que las probabilidades de ser atropellado por un automóvil en Estados Unidos son de aproximadamente 1 en 4292, lo que vuelve más probable ser impactado por el satélite que por un vehículo.

.@NASASun’s retired RHESSI spacecraft is expected to reenter the Earth’s atmosphere on Wed, April 19 at 7:40 p.m. ET, confirmed by the @DeptofDefense: https://t.co/bj1KqIkxa0 pic.twitter.com/4gfwztA0Cz

— Dr. Nicky Fox (@NASAScienceAA) April 17, 2023