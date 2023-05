Creo se reorganiza e insiste en candidatura de Guillermo Lasso

En las próximas 48 horas, hasta el viernes 26 de mayo de 2023, conocerá finalmente si el presidente Guillermo Lasso si buscará la reelección en las elecciones extraordinarias previstas para el 20 de agosto de 2023.

Esteban Bernal, ministro de Lasso y presidente de Creo, informó que la prioridad sigue siendo que el Primer Mandatario busque esa reelección. Durante su Informe a la Nación, Lasso no se pronunció sobre esa posibilidad, aunque invitó a todos los actores políticos a formar un acuerdo nacional.

Bernal reveló que se reunió personalmente con Lasso y le planteó que para Creo la prioridad es su participación. El objetivo, dijo, es concluir el Gobierno de cuatro años que se inició en mayo de 2021.

Ahora, según Bernal, todo depende de Lasso. Aseguró que el Mandatario conoce que los plazos son cortos para la inscripción de candidaturas, por lo que en dos días se conocerá su decisión.

Tras su Informe a la Nación, el 24 de mayo, Lasso viajó a Estados Unidos para una intervención médica y está previsto que su retorno sea el 28 de mayo.

En caso de que la respuesta de Lasso sea negativa, Bernal dijo que Creo tendrá binomio presidencial, de igual manera.

Listas legislativas

Bernal confirmó que las 35 jurisdicciones legislativas formarán parte de la propuesta electoral de Creo.

Las nóminas de candidatos están listas en un 95%, dijo. La noche del 24 de mayo, Bernal tiene previsto reunirse con Henry Cucalón, ministro de Gobierno, para terminar de definirlas.

El dirigente dijo, sobre la conformación de estas listas, que uno de los errores que cometieron fue no conectar a Creo con el Gobierno al momento de presentar candidaturas. Ahora, dijo, no volverán a hacer lo mismo. Incluso, no descarta que él forme parte de la lista.

Cambio de dirección en Creo

Cinco días después del anuncio de la muerte cruzada, el Movimiento Creo se reorganizó. El 22 de mayo de 2023, la organización política anunció que empezaría los trámites legales para convertirse en un partido político.

Además, Esteban Bernal, actual ministro de Inclusión Económica y Social, fue nombrado presidente nacional de la agrupación.

Bernal reemplazó en ese cargo a Guido Chiriboga, quien había asumido ese cargo en agosto de 2021. Chiriboga asumió la dirección del movimiento en lugar de César Monge, quien fue la mano derecha de Guillermo Lasso desde la creación de Creo, pero falleció por una enfermedad en 2021.

Junto a Bernal se reformó toda la directiva nacional de la organización política. La vicepresidencia, por ejemplo, la asumió Susana Añasco, quien fue la directora de articulación política de la Asamblea con el Gobierno y, actualmente, es asesora en BanEcuador.

Además, el movimiento oficialista cambió las directivas en las 24 provincias del país y en las tres circunscripciones por el extranjero. Todo de cara a las elecciones extraordinarias de 2023.

Cuatro cambios en el Gabinete

Además de los cambios en Creo, el presidente Lasso también hizo -tras el decreto de muerte cruzada- cuatro cambios en su Gabinete.

El primero en anunciarse fue el de Ralph Suástegui, quien dejó la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para asumir la dirección de Aduanas. Suástegui es una de las figuras más cercanas a Lasso. En el arranque del Gobierno fue secretario de la Presidencia.

El lugar de Suástegui en la CNT lo asumió, aunque de manera temporal, Lourdes Cuesta, exasambleísta por Creo, en el período 2017-2021.

En el área política, la principal movida del Ejecutivo fue la creación de una Consejería de Gobierno para la asesoría política. Juan Fernando Flores, quien coordinaba a la bancada oficialista antes de la disolución de la Asamblea, asumió ese puesto.

Flores explicó que los exlegisladores, encabezados por él, trabajarían en la creación de una plataforma política que se dedique al trabajo “en territorio”. Es decir, articularán la campaña política en las provincias.

Finalmente, en las horas previas al Informe a la Nación, Lasso confirmó la salida de Darío Herrera del ministro de Obras Públicas. Su reemplazo es César Rohón, quien por muchos años fue dirigente del Partido Social Cristiano (PSC) y es cercano al ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

Aunque había versiones de otros posibles cambios en Interior y Energía, estos no se han concretado.

Por el contrario, en medio del Informe a la Nación, Lasso hizo una mención especial sobre el trabajo de Juan Zapata y le ratificó su apoyo para que siga al frente del manejo político de la Policía Nacional.