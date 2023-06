Dani Alves revela que le ‘dolió’ las declaraciones de Xavi, DT del FC Barcelona, cuando cayó en prisión por la denuncia de violación

Comparación con Robinho

Durante la charla, Navarro y Alves hablaron también sobre el riesgo de fuga, una de las razones por las que la Justicia ha decidido mantener al jugador en prisión, ya que considera que tiene el músculo económico suficiente para escapar del país e irse a su Brasil natal, Estado con el que España no tiene convenio de extradición.

“¿Alguien puede pensar que si yo tuviera intención de fugarme me hubiera presentado en España? ¿O habría viajado de México a Brasil, donde es casi imposible la extradición?”, se pregunta. Cuestión tras la cual Navarro saca a colación el ejemplo de Robinho.

“Ya, pero yo no soy Robinho, soy Dani Alves. Me fui de casa a los 14 años y desde entonces me he buscado la vida y solucionado solo todos los problemas”, dice. “En mi casa, mis padres me enseñaron unos principios y unos valores que me han guiado en mi vida. Y entre esos valores está el no actuar nunca con violencia”, agrega.

“Y dar la cara siempre. No huir. Por eso no entiendo que no se me conceda la libertad provisional por riesgo de fuga. ¿Qué fuga? Voy siempre de cara y con la cabeza muy alta, no pienso eludir mis responsabilidades”, zanja sobre el asunto.

La condena

El brasileño, pese a todas las informaciones que han salido en su contra y a la negativa de la Audiencia de Barcelona de dejarle en libertad provisional a la espera del juicio, previsto para otoño de este año, sigue defendiendo su inocencia a capa y espada. “No soy un violador. No soy un agresor sexual. Como no era lo que me insinuaban, los que me lanzaban plátanos en el fútbol. Tengo la fortaleza mental y moral de blindarme ante las injusticias y los estigmas”.

“Saldré de aquí con la cabeza bien alta y mantendré mi proyecto de vida, que es vivir en Barcelona y ver crecer a mis hijos en Barcelona. Esta es mi ciudad y hacía tiempo que había decidido que quería vivir aquí”, cuenta y aclara sobre sus hijos: “No se empadronaron y escolarizaron como estrategia de defensa”.