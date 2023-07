Demi Lovato confesó que tiene discapacidad visual y auditiva tras su última sobredosis

Infobae.- Los excesos a lo largo de su vida le han dejado, además, tres accidentes cerebrales, problemas en el corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía

Demi Lovato ha sido muy firme al señalar que no se arrepiente de nada de lo que le ha sucedido en su vida; sin embargo, su pasado de excesos y drogas aún la persigue. En más de una oportunidad, la cantante ha expresado lo que vivió hace algunos años producto de sus vicios.

Lovato estuvo en el podcast ‘Andy Cohen Live’ de SiriusXM, conducido por Andy Cohen, en el que le relató con detalles lo que pasó en aquel momento y qué es lo que piensa sobre eso ahora.

Cabe precisar que, en el mes de mayo, la intérprete de ‘Don’t Forget’ confesó que sentía “alivio” cuando se enteró de su diagnóstico como bipolar.

La ex estrella de Disney habló con sinceridad sobre su última sobredosis, ocurrida hace cinco años, en julio de 2018. Este hecho le dejó secuelas en su salud física: tres ataques cerebrales, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía, sumado a los problemas de visión y audición que actualmente presenta.

“Bueno, no cambiaría mi camino porque no me arrepiento (…) Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tomé una sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía. Y dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa”, expresó la cantante.

“Tengo discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy. Es un recordatorio diario constante. Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara. Por lo tanto, es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder”, indicó.

Pese a que en su vida continúa afrontando situaciones difíciles, Demi Lovato se ha convertido en un ejemplo para muchas celebridades. Una de ellas es Paris Hilton, quien en marzo reveló que la cantante de 30 años es valiente y la inspira, pues durante el lanzamiento de su libro ‘Paris: The Memoir’, mencionó que la protagonista de ‘Camp rock’ ha sufrido tanto en su vida personal, que su lucha constante es admirable.

“He estado atónita como el resto del mundo, por lo real, vulnerable y valiente que ha sido. La vi en medio de un intenso viaje de autoaceptación y descubrimiento. Envidié esa aceptación. Quería ese descubrimiento para mí”, puntualizó la socialité.

Anuncia su colaboración con Slash

La artista ha lanzado “Sorry Not Sorry” en versión rock con Slash, guitarrista de Guns N’ Roses. Según revelaron, este tema es solo un anticipo de su próximo álbum REVAMPED con reversiones de sus exitosas canciones, que saldrá el 15 de septiembre.

“Slash es un artista icónico del que he sido fan durante años, es un honor absoluto tener una leyenda como él en la versión rock de ‘Sorry not Sorry’”, contó Lovato.

“Con REVAMPED, quería rendir homenaje a las canciones que más resonaron entre mis fans y jugaron un papel importante en mi carrera al darles una nueva y emocionante vida. Crear este proyecto ha sido increíblemente divertido y me permitió expresar mi pasión por la música rock de una nueva manera, y me siento mucho más cerca de mi música anterior gracias a ello. ¡No puedo esperar a que todos escuchen más!”, añadió.