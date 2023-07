El director de la NASA anuncia una comisión para estudiar “tantas sospechas sobre alienígenas”

Nelson, excongresista demócrata que tiene a su cargo la agencia espacial de Estados Unidos desde mediados de 2021, ha querido calmar las aguas tras las preguntas de la prensa. El miércoles, durante una sesión del Congreso estadounidense, un exoficial de inteligencia acusó al Pentágono de ocultar naves de origen extraterrestre y “restos no humanos”. “Los avistamientos no son raros ni aislados”, dijo David Grusch, antiguo miembro de la Fuerza Aérea, y consiguió una poco frecuente armonía entre republicanos y demócratas en la cámara: legisladores de los dos partidos pidieron que el Gobierno acabe con el secretismo sobre los avistamientos de objetos no identificados.