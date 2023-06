‘Estas ideologías nos han etiquetado y fragmentado, este Ecuador no ha podido llegar a consensos, entonces representamos a los ecuatorianos en la diversidad’, dice la candidata vicepresidencial Nory Pinela

Claro que se Puede es el nombre de la coalición de izquierda bajo la que Nory Pinela, candidata a vicepresidenta de la República, participará en las elecciones del 20 de agosto próximo en representación de Unidad Popular, Pachakutik y Democracia Sí (listas 2-17-20), como parte del binomio de Yaku Pérez.

En entrevista con EL UNIVERSO, que es parte de una serie que empieza hoy para conocer todas las postulaciones a la Vicepresidencia de la República, Pinela se desmarca de “ideologías que nos etiquetan y que han dividido al país”, afirma.

Ella viene de la academia, por lo que pidió una licencia en la Universidad Ecotec para participar en los recorridos y en la campaña junto con Pérez. “Dentro de la academia también hacemos gestión. A veces nos ven como teóricos, pero, al contrario, trabajamos para proponer ideas esperando que los políticos nos escuchen, pero fueron oídos sordos. Hoy tenemos la convicción de que seremos escuchados, porque nuestra responsabilidad es estar al servicio de la sociedad”, indica.

De llegar al poder, acordó encargarse del sector de la educación y la salud durante el régimen de transición, en el cual menciona que cimentarán los primeros pasos para combatir, entre otros, uno de los problemas estructurales del país, que es la corrupción.

“Pensamos en este proyecto de país y sabemos que es un gobierno de transición. Tenemos que demostrarle al Ecuador que podemos. Luego será lo que el país, lo que la vida y Dios ponga en el camino. No tenemos intereses; no estoy alineada a ningún partido político. Desde la academia ahora, con esta posibilidad de servir”.

¿Qué la motivó a ser candidata a vicepresidenta de la República?

Se toman decisiones. Siempre he estado al servicio de mis estudiantes y ahora la decisión es estar al servicio de todo el pueblo ecuatoriano. No improvisando; he tenido, pues, la preparación. La academia aporta mucho a la sociedad desde la investigación, pero también con propuestas. Soy una ciudadana siempre al servicio de nuestro país, y hoy lo amplío para todos ellos con toda mi experticia para trabajar por un Ecuador mejor.

¿Cómo se vinculó con la coalición de centro-izquierda?

Lo primero es indicar que representamos esta tercera vía, que es tomar lo mejor de derechas, de izquierdas y poder sentarnos a dialogar con las propuestas de los grupos sociales que impliquen las mejoras para el Ecuador. Hoy usted le pregunta a nuestro pueblo ecuatoriano: yo no creo que sea de ideologías. La madre que no puede llevar el pan para su casa lo que quiere es trabajo; las familias lo que hoy quieren es seguridad; el pequeño comerciante lo que quiere tener es un entorno adecuado para el trabajo; en las empresas, lo que buscan los empresarios es tener una estabilidad normativa que nos permita avanzar e invertir generando fuentes de trabajo; un joven quiere tener la oportunidad de entrar al sistema de educación superior. Más bien estas ideologías son lo que ha etiquetado a todos los ecuatorianos y nos ha fragmentado. Hoy es lo que vemos en este Ecuador que no ha podido llegar a consensos. Representamos a los ecuatorianos en la diversidad, en las diferencias que podamos tener. Pero esta alianza es la muestra de que podemos sentarnos a conversar y armar propuestas para un Ecuador de cambio con un mejor porvenir.

¿Cómo conoció al candidato a presidente de la República Yaku Pérez?

Lo primero es que la academia genera redes, permite a todos los académicos e investigadores conectarnos. Desde la investigación, Yaku Pérez ha trabajado en los proyectos de cuidado ambiental; y mi universidad, en su ADN, en su misión institucional enfocada en la sostenibilidad: ahí tenemos estas coincidencias, y por ello nos conocemos, ambos con esta vocación de aportar a nuestro pueblo. Hoy estamos participando para proponer al Ecuador, comprendiendo que es un gobierno de transición, las fases y los cambios estructurales para un plan nacional.

¿Cuáles son los cambios estructurales que se pueden hacer en el régimen de transición?