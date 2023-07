James Cameron, director de ‘The Terminator’, considera que la militarización de la inteligencia artificial es un peligro

“Creo que la militarización de la IA es el mayor peligro”, dijo el cineasta a CTV News. “Creo que entraremos en el equivalente a una carrera de armamentos nucleares con IA, y si no la construimos, los otros muchachos seguramente la construirán, y luego se intensificará”.

“Podrías imaginar una IA en un teatro de combate, todo el asunto está siendo combatido por las computadoras a una velocidad en la que los humanos ya no pueden interceder, y no tienes la capacidad de desescalar”, consideró Cameron, quien hizo referencia a su película del Exterminador. “Les advertí en 1984… y no escucharon”, dijo.

En The Terminator, un soldado humano es enviado desde 2029 hasta 1984, para detener a un cyborg denominado T-800, enviado desde el mismo año, que ha sido programado para ejecutar a una mujer joven, cuyo hijo por nacer es la clave para la futura salvación de la humanidad.

Con una idea similar sobre la IA, Arnold Schwarzenegger advirtió al público que Terminator se ha “convertido en realidad”.

“Hoy en día, todo el mundo tiene miedo de adónde irá esto”, dijo el actor. “Y en esta película, en Terminator, hablamos de que las máquinas se vuelven conscientes de sí mismas y toman el control. Ahora, a lo largo de décadas, se ha convertido en una realidad”.

“Ahora, a lo largo de décadas, se ha convertido en una realidad. Así que ya no es más fantasía o algo futurista. Está aquí hoy. Y esta es la escritura extraordinaria de Jim Cameron”, agregó Schwarzenegger.