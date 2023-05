La oposición ‘barre’ en la Asamblea antes de iniciar el juicio político a Lasso

La Hora .- Los legisladores, que impulsan la salida del presidente de la República Guillermo Lasso, se impusieron en el Pleno. El oficialismo perdió un puesto en el CAL.

El Gobierno y su bloque de asambleístas quedaron relegados de todos los puestos de mando en la Asamblea Nacional.

Para la elección se unieron el correísmo, socialcristianos y algunos legisladores de la Izquierda Democrática y de Pachakutik. La fórmula hizo que las nuevas autoridades cuenten con más de 94 votos. Incluso, Esteban Torres (PSC) logró el apoyo de 100 de los 137 asambleístas (ver cuadro de votaciones).

Virgilio Saquicela fue reelegido como máxima autoridad para el período 2023-2025. En su discurso, luego de la posesión, ratificó que sí tiene un pacto con el correísmo, aunque aclaró que es un pacto por la “institucionalidad de la Asamblea”.

Pese a que desde el oficialismo se decía que ellos trabajaban para poner las nuevas autoridades y que tendrían éxito, finalmente ni siquiera postularon a legisladores a ninguna autoridad.

Solamente al final de la sesión, el legislador oficialista Juan Fernando Flores dijo que la decisión política de dejarlos fuera de todo puesto de autoridad, pese a que son bancada, está empujada por la fuerza de los votos. Y que ahora ellos serán la oposición dentro del poder Legislativo.

No obstante, ante el vendaval de los críticos de Guillermo Lasso, hay la preocupación de que esa misma cantidad de votos puedan repetirse para destituirlo de la Presidencia de la República.

Para sacarlo del poder se requieren de 92 votos a favor y en las votaciones para los nuevos dirigentes los opositores obtuvieron entre 94 y 100 voluntades.

Flores salió al paso. Aseguró que esa cantidad de votos no necesariamente se trasladarán al juicio a Lasso. “No se puede asumir que ni la anterior votación (la que dio paso al juicio político pese a no existir un informe favorable) ni esta, marcan la cancha (…). El juicio político está caído, no tiene los votos”.

Lo único cierto es que el bloque de Guillermo Lasso perdió una vocalía en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Salió Nathalie Arias de CREO. (DLH)

Las nuevas autoridades

Virgilio Saquicela (Independiente): Presidente con 96 votos

Marcela Holguín (UNES): Primera Vicepresidenta con 94 votos

Esteban Torres (PSC): Segundo Vicepresidente con 100 votos

Viviana Veloz (UNES): Primera vocal del CAL con 94 votos

Ángel Maita (PK): Segundo Vocal del CAL con 96 votos

Yeseña Guamaní (ID): Tercera Vocal del CAL con 98 votos

Jorge Abedrabo (PSC): Cuarto Vocal del CAL con 99 votos

La votación del juicio a Lasso podría ser el sábado

La Asamblea Nacional convocó para mañana a los legisladores para una sesión en la que se desarrollará el juicio político contra Guillermo Lasso, a quien la oposición lo acusa de presunto peculado.

Con base en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por disposición del presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, la Secretaría General de la Asamblea convocó a la sesión 872 del Pleno, que tendrá lugar a las 10:00.

De acuerdo con la convocatoria realizada este domingo, el primer punto del día es el Himno Nacional de Ecuador y el segundo, el «juicio político en contra del Presidente Constitucional de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza».

Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.

El presidente Lasso tiene tres salidas: la supervivencia, la destitución o la muerte cruzada. Con esta última el país iría a elecciones, presidenciales y legislativas, en los próximos seis meses.

El reelegido Virgilio Saquicela aseguró que no hay motivo para activar la “muerte cruzada”.