La OTAN prepara las mayores maniobras aéreas de su historia en una demostración de fuerza a Rusia

Alemania se prepara para acoger las mayores maniobras aéreas en la historia de la OTAN, una demostración de fuerza que pretende impresionar a sus aliados y posibles adversarios, como Rusia, según dijeron el miércoles funcionarios alemanes y estadounidenses.

El ejercicio Defensor Aéreo 23, que comenzará la semana que viene, incluirá 10.000 participantes y 250 aeronaves de 25 países que responderán a un ataque simulado a un país miembro de la OTAN.

Sólo Estados Unidos enviará 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Aérea y unas 100 aeronaves para las maniobras de instrucción.

“Este es un ejercicio que impresionaría sin duda a cualquiera que lo vea”, dijo la embajadora estadounidense ante Alemania, Amy Gutmann. “Demostrará más allá de la duda la agilidad y la rapidez de nuestra fuerza aliada de la OTAN en respuesta urgente”, dijo.

“Me sorprendería mucho si algún líder internacional no tomara nota de lo que esto demuestra en cuando al espíritu de esta alianza, que supone la fuerza de esta alianza”, añadió la embajadora. “Y eso incluye al señor Putin”, añadió, en referencia al presidente de Rusia.

United States Ambassador to Germany Amy Gutmann, Inspector of the German Air Force, Lieutenant General Ingo Gerhartz and U.S. Air National Guard Director, Lieutenant General Michael A. Loh talk on the sidelines of a press conference about the Air Defender 23, the largest multinational deployment exercise of air forces in the history of NATO, in Berlin, Germany June 7, 2023. REUTERS/Annegret Hilse