Las exportaciones no petroleras superan a las importaciones

La balanza comercial no petrolera de Ecuador cerró con superávit entre enero y abril de 2023. Esto quiere decir que el valor de las exportaciones no petroleras fue mayor al de las importaciones no petroleras, según el Banco Central.

En los primeros cuatro meses del año, el valor de las exportaciones no petroleras fue de USD 7.370 millones, mientras que el de las importaciones no petroleras fue de USD 7.039. Con ello, la balanza comercial no petrolera cerró con un saldo positivo de USD 331,5 millones.

En los primeros cuatro meses de 2022, la balanza comercial no petrolera había cerrado con un déficit de USD 376 millones, es decir, el valor de las importaciones era superior a de las exportaciones. Esto también ocurrió en igual período de 2021.

Entre los principales productos de exportación, el que más creció en valor fue banano y plátano, con un alza de 14%, mientras que en volumen creció 9,4%.

Balanza total

La balanza comercial total del país cerró con un superávit de USD 664,9 millones entre enero y abril de 2023.

Si bien el valor de las exportaciones sigue siendo superior al de las importaciones, la balanza cayó 50% con relación a los primeros cuatro meses de 2022, cuando hubo un superávit de USD 1.344,9 millones.

La principal razón de esto es la caída de las exportaciones petroleras entre enero y abril de 2023, con relación a igual período del año anterior. En valor, las exportaciones petroleras cayeron 33%, mientras que en volumen 7,4%.

De manera general, el volumen de las exportaciones del país fue de 10,2 millones de toneladas entre enero y abril, lo que muestra una caída de 2,7%.

En valor, las exportaciones cayeron 9%, con un saldo de USD 9.989 millones.

Mientras que el volumen de las importaciones fue de 6,7 millones de toneladas, un alza de 1,8% con relación a los primeros cuatro meses de 2022.

Pero, en valor, las importaciones totales también disminuyeron en 3,2%, para un monto USD 9.325 millones, según el BCE.