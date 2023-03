Pacho: «Tuve ese sueño de llegar a la Bundesliga. Ahora estar aquí me pone muy contento»

William Pacho está atravesando un gran momento, ahora se confirmó su traspaso al Eintracht Frankfurt y el defensor comunicó su alegría por llegar al club alemán.

El ecuatoriano ya se realizó los respectivos chequeos médicos y luego aprovechó en dar sus primeras sensaciones para el club alemán sobre este nuevo desafío.

Pacho confirmó que estar en el fútbol de Alemania es un sueño: «La verdad muy feliz de estar aquí, muchas ganas y me agrada la liga alemana. Tuve ese sueño de llegar a la Bundesliga, cuando vi el interés del club me llamó mucho la atención y me empujó a venir acá’’.

Aclaró como fueron sus inicios: ‘’Vengo de Ecuador, hice las formativos en Independiente del Valle y a los 19 fui al fútbol de Bélgica en donde tuve la oportunidad de jugar. Ahora estar aquí me pone muy contento’’.

También manifestó su reencuentro con Aurélio Buta: ‘’Hace poco hablamos, estamos felices de ser nuevamente compañeros (compartieron en el Royal Antwerp) y sé que no me voy a arrepentir de estar aquí’’.

Fuente: ESPN