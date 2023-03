[VIDEO] Novak Djokovic si podrá jugar el US Open 2023

Novak Djokovic podrá jugar en el US Open este año, luego de que el Senado votara para poner fin a las medidas de Covid-19. El ex número 1 del mundo no ha jugado tenis en los Estados Unidos desde que perdió la final del US Open de 2021 debido a las medidas introducidas por el gobierno durante el punto álgido de la pandemia.

Estados Unidos requiere que los visitantes internacionales muestren prueba de vacunación, y el 22 veces campeón de Grand Slam no ha recibido la inyección. Sin embargo, el Senado de los EE. UU. aprobó un proyecto de ley que pondrá fin a las declaraciones de Covid-19 que implementó el expresidente Donald Trump el 13 de marzo de 2020.

El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara de Representantes, ahora se enviará a Joe Biden, quien se espera que lo firme. La votación significa que las agencias en los EEUU comenzarán a reducir las medidas de COVID, allanando el camino para que Djokovic participe en Flushing Meadows en agosto.

El jugador de 35 años se perdió el torneo el año pasado y también se perdió los Masters 1000 de Miami e Indian Wells, luego de que se le negara el permiso para ingresar a Estados Unidos.

Fuente: ESPN