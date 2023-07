Para Pierina Correa, informe de perito Meza no involucra a su hermano en Caso Gabela

Para Pierina Correa, candidata a la Asamblea Nacional y hermana de Rafael Correa, el informe del perito Roberto Meza descarta responsabilidad del expresidente en el asesinato del general Jorge Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea.

Consultada por los micrófonos de “Punto de Orden”, precisó que el reporte señala específicamente a dos ex oficiales, como presuntos autores intelectuales del crimen. Por tanto, dijo, el sistema de justicia debe actuar, siempre y cuando existan las evidencias que confirmen la responsabilidad.

A criterio de la ex legisladora, ese mismo reporte de Meza considera que no hay indicios de culpabilidad, ni intelectual ni material, que apunten a su hermano, simplemente porque no tuvo nada que ver.

Proyectos en salud y protección familiar

Por otra parte, Pierina Correa anticipó que, de llegar nuevamente al Parlamento, continuará su trabajo en diversos ámbitos sociales. Especialmente en salud y protección familiar.

Correa anotó que, durante su anterior periodo, en su calidad de presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, impulsó importantes reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.

En total fueron 26 cambios, incluyendo una hoja de ruta para quienes retomen la tarea en la futura Asamblea Nacional.

Adicionalmente, dijo, presentó 9 proyectos de leyes y reformas, incluyendo temas de salud mental comunitaria, Ley del Deporte, Deporte Paralímpico, etc. Asimismo, impulsó 11 normativas para seguridad.