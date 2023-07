Telescopio Hubble capta una “nube de rocas” luego del impacto de la sonda de la NASA contra el meteorito Dimorphos

Las fotos captadas por Hubble indica que el tamaño de las 37 rocas expulsadas del asteroide oscila entre 1 y 6,7 metros de diámetro, se alejan a una velocidad aproximada de un kilómetro por hora y su masa total equivale aproximadamente al 0,1 % de la masa de Dimorphos, que tiene unos 160 metros.

Lo más probable es que las rocas no sean trozos despedazados del diminuto asteroide causados por el impacto de DART, sino que estaban esparcidos por la superficie del asteroide, como se aprecia en la última imagen en primer plano tomada por la nave espacial apenas dos segundos antes de la colisión, cuando se encontraba a sólo 11 kilómetros de la superficie.

Rock on! Or…off?

After last year's #DARTMission, when @NASA intentionally crashed a spacecraft into an asteroid, Hubble has been observing the aftermath.

This Hubble image shows a few dozen boulders knocked off the asteroid by the collision: https://t.co/R1kIweXA9G pic.twitter.com/voc3M1SzpY

— Hubble (@NASAHubble) July 20, 2023