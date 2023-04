[VIDEO] Se cumplen 10 años del debut de Conor McGregor

La estrella más grande que tienen las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), es Conor McGregor. El irlandés es un peleador muy mediático que llama la atención de los aficionados de todos los deportes. Este 6 de abril se cumplen 10 años de su debut en UFC, pelea que ganó por nocaut técnico en el primer asalto tras pasar por encima a su rival.

The Notorius enfrentó a Marcus Brimage en su debut en UFC el 6 de abril de 2013. El irlandés se mostró muy superior con su boxeo y finalizó el combate en el primer asalto por la vía del nocaut técnico. La combinación de golpes que realizó McGregor dejó a su rival sin poder defenderse, por lo que el árbitro detuvo la pelea y Conor se llevó la victoria.

#OnThisDay 𝘁𝗲𝗻 years ago! 🇮🇪@TheNotoriousMMA stepped in the Octagon for the first time! #NOTOR10US pic.twitter.com/14Mrh3EdN2

— UFC Europe (@UFCEurope) April 6, 2023