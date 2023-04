A pagar impuestos: experta analiza labor del SRI con los contribuyentes

El Servicio de Rentas Internas aplica de forma más estricta, las normas destinadas a la recaudación.

Noemí Cevallos, gerente senior de Andersen Ecuador, y asesora en temas tributarios, explicó que no se trata de nuevas normas, sino de las ya existentes, pero observadas de la forma correcta.

Cevallos anotó que el SRI tiene 3 objetivos: mantener su presencia de marca, demostrar que hace su trabajo, y exigir que la ley se cumpla a cabalidad.

En este caso, hacer respetar la ley significa mejorar la recaudación, mediante la ampliación de la base de datos de los contribuyentes, pero sin incrementar los impuestos.

La experta opinó que se toma el camino correcto, pues se integra a la lista de contribuyentes, a personas naturales que antes no aportaban. Entre ellos cirujanos plásticos, deportistas, “influencers”, entrenadores físicos y otros.

Cevallos precisó que la responsabilidad es de parte y parte, pues si el cliente no pide factura, no se genera el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no queda rastro del generador del servicio, que por tanto, se libra también de pagar el Impuesto a la Renta.

Afortunadamente, agregó, la tecnología colabora en este trabajo, pues desde el año 2017, Ecuador forma parte del Foro Global de Intercambio de Información. Un mecanismo que permite averiguar, con total certeza, los activos que tienen todos los ecuatorianos, dentro y fuera del país.

A esto se agregan los reportes de las instituciones financieras, pues gracias a ello, es posible saber cuánto dinero tiene un ciudadano en sus cuentas, y presumiblemente de dónde proviene.

Cevallos reiteró que el objetivo, como siempre, es que todos paguen los impuestos que les corresponden, pues se trata de estricta justicia.