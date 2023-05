Andrés Arauz: ‘Mi interés no es la candidatura, es la Presidencia del Ecuador’

“Mi interés no es la candidatura, es la Presidencia del Ecuador. Hay gente que se prepara para ser candidato. En mi caso, digamos, quizás no es mi fuerte el tema de la candidatura, de la aparición, el maquillaje y la cuestión o la dimensión estética, el marketing. Aquí lo que necesitamos es un administrador público profesional, que ame a su patria, que tiene el interés de servir a su gente. Y eso es lo que estamos aquí, no para aparecer como candidato, como muchos otros, o que busquen a alguien que figure para simplemente llenar la papeleta y que no desaparezca el partido. Nosotros no estamos para perder el tiempo en eso, estamos para poder llegar al poder y empezar a servir a nuestra gente de forma técnica, planificada”, dijo Arauz en una entrevista en el medio digital Ingobernables, transmitida la noche del lunes 22 de mayo.

Al ser consultado si terciará por la Revolución Ciudadana (RC), el político respondió: “por supuesto, no podría ser de ninguna otra manera”.

No obstante, aclaró que la RC todavía no tiene definido el nombre del candidato presidencial que presentará para las elecciones venideras.

En ese sentido, mencionó que si no llega a ser escogido por el movimiento político, él será “orgánico” y apoyará a quien sea elegido por el buró político del movimiento. Aquello incluye la posibilidad de que Carlos Rabascall, excandidato a vicepresidente, pueda ser escogido como presidenciable para el nuevo proceso electoral. Arauz insistió que la intención no es estar en la papeleta, sino construir proyectos políticos

Aclaró que no se ha separado de la Revolución Ciudadana, que haberse separado del buró político -tras su derrota en las elecciones de 2021- no implicó que renunció al movimiento. “Yo he sido y siempre seré militante”, aseguró.