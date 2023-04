Asamblea Nacional archiva 200 reformas a la ley de educación superior con votos correístas, algunos de gobierno, de la ID y Pachakutik

Las reformas ahora archivadas, según el presidente de la Comisión de Educación, buscaban resolver las necesidades del sistema de educación que incluía temas como autonomía para el ingreso a las universidades, designación de decanos, conformación del Consejo de Educación Superior, plazos para aprobación de carreras y programas, mayor agilidad en la gestión financiera, financiamiento para universidades públicas y criterios de interculturalidad.

También se abordaba temas como derechos de los docentes donde se garantizaba el ejercicio de la cátedra e investigación con amplia libertad y capacitación permanente. Igualmente, las reformas planteaban temas como la intervención a las instituciones de educación superior con plazos fijos.

El presidente de la comisión, Manuel Medina (Pachakutik), advirtió que si la Asamblea Nacional no apoya las reformas “estamos perdiendo una oportunidad histórica y de oro, de liberar al sistema de educación superior del yugo ideológico implantado en el correísmo y también por los intereses que siempre han defendido”.

Dentro de la Comisión, según el legislador, Ramiro Frías (ID), se acogieron todas las observaciones para segundo debate y cuestionó que se haya activado barras para el archivo. Si bien no es una ley que cubra las expectativas de todos, al menos aporta para solucionar problemas del entorno económico y social, dijo.

Gruber Zambrano (BAN), también cuestionó que haya legisladores que se opongan a la aprobación de un proyecto de ley que busca mejorar la calidad de la educación superior y que garantiza la creación de una universidad pública en Santo Domingo de los Tsáchilas a quien representa. A pesar de la oposición, añadió, que continuará en ese objetivo.

La asambleísta, Ana María Raffo, argumentó que el voto por el archivo de la bancada UNES responde al hecho de que se pretende construir una reforma a la medida de movimientos políticos para satisfacer sus intereses.

Muchas reformas no constituyen un avance, replicó y sostuvo que los cambios de fondo que se pretendían aplicar carecen de justificaciones técnicas, pues los cupos no se aumentarán, el financiamiento no será distinto al vigente y la investigación continuará sin infraestructura y las inequidades al momento de acceder a la universidad se agravarán, alertó.

Indicó que la bancada UNES, con su voto, evitará que las universidades sean entregadas a grupos políticos, a grupos sociales que se creyeron por varios años dueños de la educación superior y que lo único que hicieron fue destruirla y convertirla en un trofeo de poder y control heredado de generación en generación.

Raffo, durante la sesión de este 13 de abril, manifestó que jamás estará de acuerdo con la politización de universidad ecuatoriana disfrazada de democratización; acción tan evidente en el proyecto de reformas.

Ana Belén Cordero (BAN), también justificó el voto por el archivo del proyecto de la mayoría de la bancada gobiernista, porque la autonomía universitaria se ve vulnerada en este proyecto de ley, porque dota atribuciones extralegales al Consejo de Educación Superior, como fijar presupuestos tanto para universidades públicas como privadas cuando no manejan fondos públicas.

También dijo que este proyecto que ahora se archivo es una sumatoria de varios proyectos, y aclaró que el proyecto no recoge ni una coma del proyecto presentado por el presidente Guillermo Lasso. Aseguró que la bancada de gobierno presentó observaciones al proyecto, pero que la comisión no las recogió y a estas alturas del trámite ya no hay más plazos para agregar observaciones.

Salvador Quishpe del bloque Pachakutik, intentó evitar el archivo con una propuesta alternativa en la votación, y sostuvo que reformas si bien no pueden ser perfectas, pero buscan cambiar el sistema de educación implementado desde el 2010, donde las universidades privadas hacen negocio; “y eso es lo que quiere cuidar UNES, nosotros no estamos aquí para cuidar los bolsillos de las universidades privadas, sino para que el Estado regule esas tarifas”, resaltó Quishpe.

Hubo tres mociones: la primera de Zolanda Pluas (PSC) que planteó la aprobación del texto, pero solo obtuvo votos 49 votos; luego se llamó la moción de archivo que presentó la asambleísta Jahiren Noriega (UNES), que obtuvo 73 votos a favor, 40 en contra y 14 abstenciones. La tercera moción fue planteada por Manuel Medina (Pachakutik), pero no se conoció porque ya fue archivado el proyecto.

La legisladora Dallyana Passailaigue del PSC, rechazó el archivo de las reformas a la LOES, pues afirmó que devolver a las universidades su autonomía asegura que éstas puedan brindar una educación de calidad, definir su oferta académica, ser generadoras de conocimiento y espacios de libre pensamiento sin ataduras de ningún tipo.

“La educación no puede estar sometida a los gobiernos y antojos de ideologías extremas que pretenden tomarse la educación como un botín, tanto para adoctrinar como para perpetuar paradigmas que impedir el progreso de un país”, afirmó Passailaigue, quien advirtió que es grave que el Gobierno apoye el archivo de una reforma que busca liberar a las instituciones de educación superior del sometimiento de han sufrido durante años.