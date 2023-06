Binomios presidenciales tendrán seguridad policial en Ecuador

El Comercio.- Juan Zapata, ministro del Interior, y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, firmaron un acuerdo para la seguridad de los candidatos este 28 de junio del 2023.

Los binomios presidenciales tendrán seguridad policial y se hará una análisis de riesgos para los candidatos a la Asamblea. Esto es parte de las medidas de seguridad para las elecciones anticipadas del 20 de agosto próximo en Ecuador.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y el ministro del Interior, Juan Zapata, hicieron el anuncio este miércoles, 28 de junio del 2023. Las autoridades suscribieron un acuerdo interinstitucional para esta misión.

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, precisó que los ocho binomios presidenciales contarán con esta protección desde el lunes 3 de julio. Los agentes los acompañarán en sus recorridos, caravanas, concentraciones masivas y demás, en coordinación con el CNE.

Salinas mencionó que, por motivos de seguridad, no puede revelar cuántos uniformados se encargarán de esta tarea. Sin embargo, apuntó que «el candidato puede aceptar esta seguridad o no, y si no la acepta, será su responsabilidad».

En referencia al caso del candidato presidencial y exasambleísta Fernando Villavicencio, Zapata indicó que él cuenta con custodia policial desde hace algún tiempo con base en un análisis de riesgos.

Candidatos a la Asamblea

El funcionario añadió que si algún candidato a la Asamblea requiere este resguardo deberá someterse a un proceso similar, ya que no será factible asignar policías para la custodia de los cientos de postulantes.

Además de seguridad para los candidatos, el convenio entre el CNE y el Ministerio del Interior abarca el mantenimiento del orden público, movilización y transporte del material para los comicios. Para esto se invertirán 2 millones de dólares.

«Desde ya condenamos y rechazamos todos los actos violentos vengan de donde vengan, la democracia es paz, jamás los comicios deben ser espacios violentos e inseguros», remarcó Atamaint.

En los pasados comicios, la Policía identificó 162 puntos críticos para la actividad proselitista. Aún así un candidato a Alcalde fue asesinado en medio de la contienda. Por lo que se realizaron operativos especiales, que continuarán esta vez.