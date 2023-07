Descubren una nueva especie de araña cangrejo gigante en el Yasuní

El Universo .- La nueva especie fue bautizada con el nombre científico Sadala rauli. Investigadores de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) documentaron la presencia de una araña cangrejo gigante _una especie no registrada previamente en el país_ en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana.

El hallazgo de la araña cangrejo gigante representa el primer registro del género de arañas Sadala para Ecuador, habiendo sido previamente conocido en países como Colombia y Brasil. Además, la especie revela la gran diversidad de arañas que existe en el país.

La araña fue encontrada por los investigadores Pedro Peñaherrera y Diego Cisneros, de la USFQ e Inabio, en el bosque tropical primario preservado por la Estación de Biodiversidad Tiputini, una estación científica de la USFQ, que se ubica en el corazón de la Reserva de la Biósfera Yasuní.

“El descubrimiento de esta nueva especie la realizamos en una de las áreas protegidas más diversas no solo del Ecuador, sino del mundo. Lastimosamente no todas las especies son tan afortunadas, pues en nuestras investigaciones hemos descubierto especies que están muy amenazadas por la destrucción de sus hábitats naturales” indicó Peñaherrera, estudiante e investigador del Museo de Zoología de la USFQ y autor del estudio registrado en Ecology and Evolution.

La nueva especie fue bautizada con el nombre científico Sadala rauli, en honor a Raúl Peñaherrera de la Cadena, abuelo de Peñaherrera.

Esta araña al momento se conoce únicamente de especímenes hembras, las cuales son algo similares a las hembras de dos especies de Sadala peruanas. La forma de diferenciar a estas especies es a través de la morfología del aparato reproductivo, pues son muy parecidas en su coloración.