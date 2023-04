Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano dijo a The New York Times que no hubo negociación con Ucrania y que la legislación no contempla donación de bienes y suministros militares por lo que la operación “sería imposible”.

En junio del año pasado, el mandatario Guillermo Lasso le expresó su solidaridad a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski. Mientras que en diciembre pasado, Ecuador pidió en el Consejo de Seguridad de la ONU el fin a la invasión de Rusia a Ucrania.

Colombia, México, Brasil y Argentina han negado la consideración del envío de armas a algunas de las partes del conflicto.