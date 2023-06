Ecuatorianos varados en México agotan recursos para llegar a EE. UU.

Primicias .- El fin del Título 42 cambió los planes de los ecuatorianos que estaban camino a Estados Unidos a inicios de mayo de 2023. En México hay unos 16.000 compatriotas en situación irregular, la mayoría busca seguir su camino.

Sandra, una emigrante ecuatoriana de 28 años, no sabe cuánto tiempo más deberá permanecer en un albergue de Tamaulipas (México) al que llegó a inicios de abril de 2023. Ella intenta obtener una cita a través de la aplicación CBP One para pedir asilo en Estados Unidos.

Pero, pese a los reiterados intentos, no ha tenido suerte, cuenta a PRIMICIAS su familia desde Azogues. La mujer salió del sur de Ecuador los primeros días de febrero.

Su plan inicial era cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, como le prometió el traficante, al que ofreció pagar USD 15.000. Pero cuando ya estaba en México, las reglas en la frontera cambiaron.

Desde el 12 de mayo de 2023, los migrantes que ingresan Estados Unidos ilegalmente enfrentan consecuencias más severas. Antes, eran expulsados de inmediato a México, sin ser procesados legalmente.

Eso daba chance a los migrantes de intentar cruzar nuevamente a Estados Unidos. Ahora, los migrantes son detenidos y se arriesgan a ser deportados a su país de origen. Además, quedan registrados con la prohibición de ingresar a Estados Unidos por cinco años.

Su esperanza es obtener una cita para iniciar el trámite de asilo en Estados Unidos, aunque eso no es una garantía de que serán aceptados. Pero, al igual que Sandra, muchos ecuatorianos quieren jugarse esa última carta.

Eduardo es otro ecuatoriano que está en un albergue en el norte de México. En una entrevista con Azteca Noticias cuenta que tiene la esperanza de “pasar a Estados Unidos en cualquier momento”.

Él se encuentra en ese albergue desde hace más de dos meses. También vive la frustración de no poder obtener una cita en la aplicación establecida por el gobierno estadounidense.

Hay menos cruces ilegales

Como consecuencia de las nuevas políticas de Estados Unidos, el número de migrantes que han intentado cruzar la frontera cayó a la mitad tras el fin del Título 42, informó la Embajada de Estados Unidos en México.

El número de ecuatorianos que intentan ingresar de forma ilegal también ha disminuido en los últimos días, explicó Luis Miranda, subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en una conferencia de prensa, el 1 de junio.

Pero eso no significa que hayan desistido de su objetivo de llegar a Estados Unidos, sino que no se arriesgan, o no logran, a cruzar la frontera.