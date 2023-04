EEUU advirtió que endurecerá las sanciones si la dictadura de Nicolás Maduro aumenta la represión contra la oposición venezolana

INFOBAE.- Un portavoz del Departamento de Estado sostuvo que el gobierno de Joe Biden también espera que avance el proceso de diálogo y que el régimen “negocie de buena fe”.

El pasado domingo 2 de abril el líder opositor Juan Guaidó alertó que la dictadura de Nicolás Maduro planea emitir una orden de captura en su contra, mientras persiste la purga de funcionarios chavistas. Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos advirtió que endurecerá las sanciones si el régimen chavista aumenta la represión contra la oposición.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a la agencia Europa Press estar “al tanto” de las informaciones sobre una eventual detención de Guaidó, aunque evitó valorar su “veracidad”. Pese a esto, dejó en claro que la Administración de Joe Biden se reserva el derecho de endurecer las sanciones si no avanza el proceso de diálogo y aumenta la represión.

“Condenamos la represión constante y generalizada de activistas y figuras de la oposición venezolanos”, subrayó el funcionario norteamericano, después de que Guaidó haya alertado en estos últimos días de un supuesto plan de la dictadura chavista para detenerlo.

Washington “revisará y ajustará” su régimen de sanciones si Maduro “no negocia de buena fe, no cumple sus compromisos o incrementa la represión de activistas políticos”, aseveró el portavoz del Departamento de Estado.

Guaidó denunció a principios de mes que las autoridades venezolanas estaban ultimando una orden de arresto contra él en virtud de “acusaciones cien por cien falsas”, una sospecha que ha repetido en varias entrevistas y ante la que ha reclamado acciones contundentes por parte de la comunidad internacional en caso de que finalmente se lleve a cabo.

El dirigente de Voluntad Popular es uno de los precandidatos en las primarias que está organizando la oposición venezolana para elegir a su representante en las elecciones de 2024, después de que durante cuatro años fue reconocido por gran parte de la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela haciendo valer su posición de liderazgo en la Asamblea Nacional.

“Recibí por tres fuentes distintas que Maduro está por dar orden de captura contra de mi persona, basándose en acusaciones falsas. Y probablemente contra otras personas ligadas a la oposición”, manifestó el líder opositor en un mensaje en video.

En el video publicado en sus redes sociales, Guaidó recordó que ha sido acusado más de 30 veces, con pruebas falsas o forjadas.

“Al parecer la acusación de turno que intentan forjar esta vez tiene que ver con la empresa Monómeros. Revivirán las mentiras de las cuales ellos no han presentado ni una prueba. De hecho, mientras ellos quieren rematar la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos, ordenamos auditorías externas, se le dio responsable política a la gerencia por parte de la Asamblea Nacional”, aseguró Guaidó.

“Seguirán inventando falacias de mí. Saben muy bien que a mí el régimen me la tiene jurada porque los desafiamos desde el primer día; porque los hemos desafiado y lo seguimos haciendo y porque voy a seguir adelante. Por ahora intentan perseguirme para calmar a sus bases, para cambiar el foco de atención tras la confesión de corrupción que ellos hicieron. La confesión de por qué el país está en ruinas, quebrado. No tiene que ver con el bloqueo, no tiene que ver con las sanciones, es saqueo. Maduro anda arrecho porque lo robaron a él, lo humilló su propia gente. Por eso manda a su gente a perseguir”, agregó.

En su descargo, el líder opositor también le envió un mensaje al dictador chavista: “Maduro te lo digo directo: seguiremos luchando por una Venezuela libre y democrática. Ya basta de tanta persecución o intimidación para simplemente aferrarte al poder. El pueblo no te quiere, quiere que te vayas. Sabes bien que el 2024 viene y que no tienes vida de ningún tipo electoralmente. Si te enfrentamos unidos te derrotamos fácilmente. Así que aprovecha para poder irte a Cuba o Rusia, para que dejes a los venezolanos en paz porque bien sabes que si me arrestas el mundo te seguirá viendo como lo que eres: un dictador”.

Ante la posibilidad de ser detenido por las fuerzas de seguridad del régimen, Guaidó aseguró que no se irá del país: “Maduro quiere intimidarme y que me vaya del país. No va a pasar”.

La dictadura de Maduro amenazó en reiteradas oportunidades con detener a Guaidó, desde que el líder opositor fue designado como presidente encargado de Venezuela tras las fraudulentas elecciones de 2018 en las que el dictador se proclamó ganador.