El Congreso de Estados Unidos investigará la denuncia sobre vehículos extraterrestres recolectados por el Gobierno

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU realizará una audiencia sobre ovnis (objetos voladores no identificados) en respuesta a las recientes denuncias de David Grusch, el ex oficial de Inteligencia que aseguró que el Gobierno estadounidense lleva “décadas” recolectando vehículos extraterrestres.

El congresista James Comer, presidente republicano de dicho comité, dijo que habrá una investigación sobre las afirmaciones de Grusch. “Tenemos previsto celebrar una audiencia”, afirmó.

David Grusch, de 36 años, es un ex oficial de combate en Afganistán que entre 2019 y 2021 trabajó como representante de la oficina de reconocimiento ante la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados. En abril abandonó el Gobierno tras 14 años de carrera en los servicios de Inteligencia y el lunes pasado declaró al medio The Debrief que ilegalmente se estaba ocultando información al Congreso de EEUU sobre vehículos alienígenas “intactos y parcialmente intactos”.

Aún no se confirmó la fecha de la audiencia del Comité sobre este asunto pero, según un corresponsal del diario The Guardian, una fuente dijo que podría conocerse en las próximas semanas. Tampoco se ha establecido la lista de testigos para la sesión y no está claro si Grusch se presentará a declarar públicamente.

Los encargados de dirigir la investigación del comité serán los congresistas republicanos Tim Burchett y Anna Paulina Luna. “La oficina de Burchett está trabajando en la logística, incluida una lista de los testigos más creíbles y las fuentes que podrían hablar abiertamente en una audiencia no clasificada”, dijo un portavoz, según The Guardian.

“Inteligencia no humana”

Grusch denunció en el artículo de The Debrief que los hallazgos sobre fragmentos de naves no humanas se han ocultado durante mucho tiempo y que múltiples agencias mantienen en secreto esta información. “No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas”, dijo, y afirmó que lo encontrado es “inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido”.

También consultado por The Debrief, Jonathan Gray, oficial de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos que actualmente trabaja para el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (NASIC), aseguró que es real el fenómeno de la inteligencia no humana. “Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos”, advirtió.

Gray señaló que ha sido necesario mantener esta información en secreto por temas relacionados a la seguridad nacional. “Aunque es un hueso duro de roer, cualquier nación lo suficientemente avanzada puede obtener avances tecnológicos potenciales de la recuperación de inteligencia no humana y luego usarlos para librar una guerra asimétrica”, argumentó. “Sin embargo, ya no es necesario seguir negando que estas tecnologías avanzadas derivadas de la inteligencia no humana existan o negar que estas tecnologías hayan aterrizado, estrellado o caído en manos de seres humanos”, agregó.

El pasado 1 de junio, la NASA concluyó que necesita más y mejores datos para poder entender la naturaleza de los avistamientos de ovnis que se producen con mucha frecuencia en Estados Unidos. A lo largo de 27 años se han detectado más de 800 eventos de este tipo, de los cuales entre el 2 y el 5% se consideran posiblemente anómalos.