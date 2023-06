El general Surovikin, vicecomandante de la ofensiva rusa en Ucrania, conocía los planes de rebelión de Wagner, según ‘The New York Times’

El País .– Prigozhin adelantó su movimiento al descubrir los servicios de inteligencia rusos que planeaba hacers con el control militar del país, según el ‘Wall Street Journal’

Serguéi Surovikin, un destacado general ruso, vicecomandante de la ofensiva en Ucrania, estaba al tanto de los planes de Yevgueni Prigozhin, el jefe del Grupo Wagner, de rebelarse contra la autoridad de Moscú, según altos cargos y fuentes de inteligencia anónimas estadounidenses citadas este martes por The New York Times. Por su parte, el también neoyorquino The Wall Street Journal asegura que Prigozhin planeaba hacerse con el control de las fuerzas militares rusas, pero que tuvo que adelantar su movimiento al ser descubierto, según fuentes de inteligencia occidentales.