El Solitario George de Galápagos es inmortalizado en un filme animado del cineasta ecuatoriano Dorian Cambi

Los esfuerzos por encontrar una hembra de la misma especie no tuvieron resultados, y George murió haciendo honor a su apelativo, el Solitario.

Cambi es un escritor y director de filmes narrativos y comerciales, que tiene su base en Nueva York y en Ecuador. Ha liderado proyectos como los cortos Ramona (2015), Alex, Listen to Your Heart (HBO, 2018) y el video oficial del tema Ataque de risa, de la banda colombiana Aterciopelados.

Tiene un masterado en Bellas Artes en la especialidad de dirección y guiones de cine en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y su proyecto George, que espera estrenar a fines de este año, está respaldado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, fue ganador de los Fondos Concursables del Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación, y semifinalista en 2021 del Fondo Fílmico Screencraft. Su meta es llegar a ser considerado en su categoría en los premios Óscar.

La animación estuvo a cargo de otro ecuatoriano, el artista digital Andrés Montesinos, frecuente colaborador de Cambi y creador de El gran viaje, el primer videojuego hecho en Ecuador sobre las culturas nativas y sus mitologías.

“Sentí que era mi responsabilidad rescatar la memoria de George”, ha dicho Cambi de su trabajo. “Era mi primera vez dirigiendo una película animada. El filme fue realizado con la herramienta 3D en tiempo real Unreal Engine, que se promueve como la más abierta y avanzada del mundo.

For years, an endangered tortoise🐢 gave the Ecuadorian people a sense of “hope and strength.”

Now, Lonesome George is getting his own animated film to inspire others to protect animals around the world.

Happy #EarthDay🌎 and enjoy the video! #UnrealEngine #EpicMegaGrants pic.twitter.com/R4CkCAkvvv

