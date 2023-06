Elecciones: Pachakutik y la Conaie alcanzan acuerdo para candidaturas

Correísmo no descarta alianzas

A pesar de que, en un inicio, la presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, confirmó que existen diálogos ‘no oficiales’ con la Conaie, de cara a las elecciones presidenciales de agosto, la realidad es que actualmente solo hay tres nombres que suenan con fuerza en el movimiento.

Los excandidatos Andrés Arauz y Carlos Rabascall so n los que han aparecido nuevamente. El primero ya había dicho que “estaré en donde la historia me asigne y en este caso en donde el bloque histórico me asigne”. Y luego declaró que no le interesa una candidatura, sino la Presidencia.

Mientras que Rabascall, a través de un video subido a su cuenta personal de Twitter, dijo que si, es designado por el movimiento Revolución Ciudadana como candidato presidencial, “lo asumiré y si no lo soy, acataré la decisión”.

También señaló que es cercano y leal al proyecto político correísta, por ello no será el candidato de ningún otro partido.

Pero en el correísmo también suenan figuras ‘nuevas’ y mujeres que puedan “oxigenar la primera línea” del correísmo, dijo Aguiñaga. Así, ha tomado mucha fuerza el nombre de la exasmbleísta Luisa González, quien ha sido respaldada por el exministro Vinicio Alvarado, muy cercano a Correa en su calidad de estratega de comunicación.

