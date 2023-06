Procesos judiciales y sentencias ¿en riesgo por denuncias contra la Fiscal?

La fiscal general, Diana Salazar, tiene tres frentes abiertos por las denuncias en su contra. La funcionaria es señalada por presuntas irregularidades de derechos de autor en su trabajo de titulación como abogada.

La organización Acción Jurídica Popular ha pedido la intervención del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y de la Universidad Central del Ecuador.

Incluso, esta agrupación ha solicitado a las dos primeras entidades que suspendan y destituyan a Salazar del cargo en la Fiscalía.

Paul Ocaña, abogado de Salazar, asegura que esa sanción no procede porque ni la Judicatura ni el CPCCS tienen la facultad para destituir a una Fiscal General. Este procedimiento es privativo de la Asamblea Nacional, a través de un juicio político, añadió.

En el caso de la Universidad Central -que anunció la conformación de una Comisión para que revise la tesis de Salazar- Ocaña asegura que tampoco es procedente porque sería violatorio de derechos.

¿Sentencias en riesgo?

Salazar ha catalogado estas denuncias como un mecanismo impulsado por personajes sentenciados en caso de corrupción, en investigaciones lideradas por ella, para conseguir impunidad.

En entrevista con la cadena Ecuavisa, mencionó por ejemplo al expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, al excontralor Pablo Celi, y al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.

Ellos fueron procesados, entre otros, en los casos Sobonos, Las Torres o Petroecuador.

Buscan “impunidad para no devolver lo que se llevaron, para no responde a la justicia, para no cumplir las penas”, dijo.

Sin embargo, tres abogados expertos en derecho penal coinciden en que un escenario en el que se revisen las sentencias es poco probable.

Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explica que incluso en el caso de que la nueva Asamblea enjuicie y destituya a Salazar no cabría una modificación de las sentencias de los casos en los que intervino como Fiscal General.

Y agrega que, lo único que cabe en esos procesos, es que se presenten recursos de revisión. Para esto hace falta que los sentenciados presenten pruebas nuevas, lo que no tiene nada que ver con la tesis de Salazar.

Paulina Araujo, abogada penalista, precisa que con estas denuncias se están mezclando dos campos: el penal y el administrativo.

Los delitos de violación derechos de autor, por los que se está denunciando a Salazar, están considerados en el COIP.

Pero, el caso de Salazar, este camino tampoco es aplicable porque la Fiscal se graduó de abogada en 2005 y, en ese tiempo, ese tipo penal no existía. Además de que, por el paso del tiempo, la acción ya prescribió.

Araujo añade que los sentenciados podrían pensar en solicitar la nulidad de los casos, si es que se llegaran a demostrar las irregularidades en la titulación de Salazar. Pero aclara que, en ese caso, deberían demostrar que esa situación afectó el proceso y lo vició.

El abogado Carlos Alvear, que formó parte de los equipos que defendieron al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, dijo que los hechos consumados tienen una validez procesal, que va más allá de las personas que participaron en los procesos.

Sin embargo, Alvear considera que estos cuestionamientos si podrían servir como argumentos en instancias internacionales, en los que los sentenciados como Correa y Glas han denunciado persecución política a través de acciones judiciales.

Sentencias de Salazar

Diana Salazar se desempeña como Fiscal General desde abril de 2019. En los cuatro años que lleva de gestión, estas son las cinco sentencias más importantes que ha conseguido: