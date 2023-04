Guillermo Lasso: Los grupos delincuenciales no tienen droga que comerciar y su capacidad delictiva la mutan hacia otros delitos

EL UNIVERSO .- El presidente aseguró que trabaja para frenar la violencia que vive el país y que es su principal tarea por ser la mayor preocupación de los ecuatorianos.

El presidente Guillermo Lasso fue consultado por qué su Gobierno no logra frenar los altos niveles de violencia y criminalidad que vive el país en la entrevista que concedió al periodista Andrés Oppenheimer -transmitida la noche de este domingo, 16 de abril, por CNN en Español- y manifestó que está trabajando para reducirlos y que es la principal tarea de su despacho por ser la mayor preocupación de las familias ecuatorianas.

“En mi Gobierno se han incautado 400 toneladas de droga eso equivale a 200 toneladas por año”, indicó y recalcó que en los gobiernos anteriores (de Lenin Moreno y Rafael Correa) las incautaciones no pasaban de 20 a 30 toneladas por año.

Lasso subrayó que su Gobierno y el Consejo de Seguridad del Estado han declarado al narcotráfico como el enemigo número uno de la sociedad ecuatoriana y que las Fuerzas Armadas actualmente tienen respaldo adicional para controlar todo el cordón fronterizo del país para así evitar el ingreso de droga.

Destacó la invitación que el presidente colombiano, Gustavo Petro, le hizo tres meses atrás para hacer un control en conjunto en la frontera que comparten los países para combatir el narcotráfico y dijo que ha dado excelentes resultados como la destrucción de 107 laboratorios de producción de droga.

“Es un golpe muy duro el que le hemos dado al narcotráfico, tanto en incautación como en su capacidad de producción, y lo que sucede es que los grupos delincuenciales no tienen droga que comerciar y su capacidad delictiva la mutan hacia otros delitos como la extorsión, los intentos de secuestro y las muertes violentas”, explicó.

El mandatario reconoció que no se justifica el accionar de las bandas criminales y mencionó que estas bandas se enfrentan entre sí constantemente.

Oppenheimer refutó la explicación del presidente y le dijo que la violencia que se vive en Ecuador no es un tema solo de las bandas y que afecta y preocupa a los ecuatorianos en su vida cotidiana.

Lasso aseguró que es consciente de que le afecta a la ciudadanía en general y que lo comprende.

“La típica violencia es en un distrito de la zona sur de Guayaquil y pretenden conspirar con esa violencia moviendo ese escenario al centro de la ciudad o a barrios residenciales del cantón Samborondón. Yo comprendo a los ciudadanos y estoy trabajando para ellos porque yo también me sentiría como se sienten ellos: asustados, preocupados, atemorizados y estamos trabajando con Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional para poder encarar estas amenazas”, indicó.

El mandatario habló también sobre la flexibilización para el porte y tenencia de armas que anunció semanas atrás mediante decreto ejecutivo y dijo que se trata de algo completamente regulado y que involucra pasos previos con diferentes instituciones del Estado.

“Lo que implica que sea regulada es que tiene que pedirse autorización al Ministerio de Defensa, someterse a una serie de exámenes psicológicos con el Ministerio de Salud. No es un libre porte de armas, no es decir me voy a un supermercado y me compro un arma, eso no”, subrayó.

Lasso aseguró que esta regulación para el porte y tenencia de armas viene de un pedido ciudadano, sobre todo de las zonas rurales, donde la Policía no puede muchas veces llegar a tiempo.

Consultado sobre si hay alguna esperanza para que se consiga reducir el número de homicidios este 2023, Lasso destacó que están trabajando las instituciones de seguridad competentes y el apoyo internacional que está recibiendo de países como Estados Unidos, Colombia, Israel y España.

El presidente manifestó que reconoce que los problemas que enfrenta su Gobierno son el precio de luchar contra el narcotráfico y la corrupción como asegura lo está haciendo.