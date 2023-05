«Hay opositores que solo predican la barbarie», advierte ministro de Gobierno

Para el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso está muerto.

En diálogo con nuestro noticiero “Punto de Orden”, Cucalón precisó que, en lo que va de la interpelación, los asambleístas acusadores no han podido demostrar en lo absoluto el supuesto peculado. Un punto fundamental que el pueblo debe saber.

Una vez esclarecido que el mandatario no perpetró el supuesto delito, dijo, el siguiente paso es que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional elabore el informe respectivo, que señale la falta de pruebas.

Sin embargo, Cucalón recordó que ese informe no será vinculante, a pesar que los interpelantes no aportaron pruebas, y que lo poco que “balbucearon” solo sirvió para corroborar varias mentiras: que no hubo nuevo contrato entre Flopec y Amazonas Tankers en el año 2022, y que la Contraloría se equivocó al mencionarlo, ya que no existe. Además de que jamás estableció responsabilidades penales.

En su opinión, una vez desvanecida cualquier presunta responsabilidad jurídica, es el turno de hacer lo mismo con las responsabilidades políticas, puesto que en este proceso los asambleístas actúan de forma subjetiva, de acuerdo a su conveniencia, hasta el punto de convertirse en jueces.

Incluso llegan al punto, anotó, de decir que “no tienen que probar el delito”, cuando eso es la base de todo debido proceso.

Cucalón tiene la esperanza que muchos legisladores de oposición, al percatarse de las verdaderas intenciones de sus partidos, votarán por la estabilidad, seguridad y economía del país, y no por intereses políticos.

El premier advirtió que los votos “se cuentan después, no antes”, y reiteró que el presidente Lasso acudirá en su momento a la Asamblea, a defender su buen nombre.

Cucalón también lamentó que la intención de ciertos políticos, sea exclusivamente tumbar al jefe de Estado, sin motivo alguno. Ya lo demostraron en junio del año pasado, cuando intentaron destituir a Lasso en la Asamblea.

El ministro precisó que en aquel entonces, varios parlamentarios fueron amenazados, e incluso agredidos, por no votar por la destitución, como ordenaron los jefe de sus bloques, que se creen dueños de los partidos y movimientos.

Para Cucalón, ciertos “dirigentes” en especial los indígenas, no deben ser llamados “radicales”, como ellos quieren. Lo que hacen realmente es predicar la barbarie, tratando de implementar a la fuerza un “comunismo indoamericano”, sin consultar al resto de la población, y sin tomar en cuenta que solo representan a una parte pequeña del país.

El ministro advirtió que esos «líderes» querían implementar un nuevo levantamiento en las calles, pero se dieron cuenta que la gran mayoría de ecuatorianos está hasta la coronilla de sus intentonas golpistas, porque su deseo es de paz, trabajo y progreso.

Cucalón dejó en claro que no permitirán que se atropellen principios y procesos, y a cualquier acción política de la Asamblea, tendrán una respuesta política.

El secretario de Estado afirmó además que triunfarán en la interpelación, y que de ahí implementarán reformas legales y cambios, a fin de llevar al país por el rumbo que necesita.

Entre estas reformas, destacó el proyecto de urgencia económica, que se enviará a la Asamblea Nacional, para modificar la actual deducción de gastos, que rige en el pago del Impuesto a la Renta.

Asimismo, y junto al sistema judicial y la Fiscalía, trabajan en el proyecto destinado a reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Un tema que es de enorme importancia para todos los ecuatorianos.

Finalmente, en materia de seguridad, destacó la incorporación de dos héroes de la Guerra del Cenepa, en el equipo de gobierno. Son los generales en retiro Paco Moncayo y Wagner Bravo, el primero como asesor, y el segundo como Secretario de Seguridad Pública

Ambos, dijo Cucalón, son un enorme aporte de experiencia y compromiso, pues conocen y valoran lo que pueden y deben hacer las Fuerzas Armadas, para combatir el crimen organizado. Es decir, su nuevo papel, una vez que quedó atrás el peligro de un nuevo conflicto internacional.

La reforma constitucional para que las @FFAAECUADOR apoyen a la @PoliciaEcuador en la seguridad interna es el nuevo contrato social que necesitan los ecuatorianos para enfrentar al enemigo mortal que es el crimen organizado. pic.twitter.com/sauYiuHDS2 — Henry Cucalon (@henrycucalon) April 27, 2023

El ministro indicó que ambos laboran en asesoramiento, y no como figuras operativas.

A su juicio, los resultados ya empiezan a surgir. Por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas volvió la calma, precisamente gracias a los operativos militares.

