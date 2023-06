La Fiscal sobre el caso Vocales de la Judicatura: No sé si la sociedad civil está comprendiendo lo que significa esto

La fiscal General del Estado, Diana Salazar, es una de las mujeres más peligrosas para un grupo de políticos y activistas ligados al correísmo. Estos intentan cumplir el designio del líder prófugo Rafael Correa de sacarla del cargo por que es supuestamente “corrupta” o “incompetente”.

Sin embargo, la jugada que hay detrás es continuar en la búsqueda de impunidad, limpiando el camino de funcionarios que puedan sostener las condenas en la Justicia y abrir nuevas líneas de investigación de la era correísta. La Fiscal Salazar parece que está en el primer lugar de una lista de funcionarios a ser atacados.

No obstante, la Fiscal Salazar no ha bajado los brazos. En la última semana vinculó a Jorge Glas en el caso de malos manejos en la reconstrucción de Manabí y continuó con el caso de supuesto tráfico de influencias de dos de los vocales del Consejo de la Judicatura, máximo organismo administrativo de la Justicia.

Los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo tienen medidas cautelares para asegurar su presencia en el proceso penal. Es decir, son administradores de la Justicia procesados por delitos graves a la administración pública, en este caso en la propia Función Judicial.

Salazar recibe a LA HORA para conversar sobre ese tema, que tiene en vilo a la Justicia.

P. ¿Usted cree que el país está entendiendo lo que significa que haya pedido prisión para dos vocales de la Judicatura y que ahora tengan medidas cautelares?

Pero bastaría con remitirnos al expediente y ver lo que consta ahí. Es un audio en el que la Fiscalía basa su formulación de cargos, que tiene una duración de una hora, 11 minutos y 3 segundos. En este audio se dibuja la forma cómo se maneja la Justicia, con pedidos directos a los jueces para que fallen a favor de uno u otro caso. Hacen referencia también a los movimientos, a las ubicaciones, a que si conocen o no conocen un proceso. La forma cómo pretenden llegar a los jueces para que fallen en su beneficio. También nos da una mirada de los arreglos y las componentes políticos. Y esto viene de personas que deberían tener una absoluta imparcialidad y objetividad. No estoy diciendo que el Consejo de la Judicatura dicta sentencias, pero designa a las personas encargadas de ejecutar estas sentencias.

P. Usted pidió prisión preventiva para ellos. La Corte no dio paso a eso. ¿Qué es lo que usted piensa sobre esa decisión?

La Fiscalía motivó y fundamentó de conformidad con lo constitucional y lo legal. También adecuando a lo establecido en el artículo 534, sobre los requisitos de la prisión preventiva, y se expusieron los riesgos procesales. ¿Cuáles son? Lo que usted manifestó en su primera pregunta, que en el máximo órgano de control, administración, sanción de la Justicia están siendo procesados. ¿Pero, quién les está juzgando? Un conjuez que fue designado por ellos. ¿Quiénes podrían revisar o conformar un tribunal? Aquellos jueces que pueden ser sometidos a su evaluación… Mire lo que sucedió con el juez Walter Macías. El día en que se iba a instalar la primera audiencia, el primer señalamiento, fue notificado cuando estaba sentado ya en la sala de audiencias con una recusación. Como no lograron la recusación, el mismo día en que fue rechazada, fue notificado con una suspensión por una denuncia ingresada unos ocho días antes, en un caso de corrupción. Esto fue presentado por el hermano del ex Contralor General del Estado. Presentan una denuncia o queja en contra de dos jueces y solamente lo suspenden a uno. ¿A quién? Al que iba a conocer esta causa. Entonces, dígame usted, con qué imparcialidad, con qué tranquilidad el Juez iba a dictar una medida que es la que correspondía.

P. El testimonio anticipado de la alta funcionaria judicial es clave en el caso. Pero también están involucradas otras altas autoridades. Se menciona a Iván Saquicaela, presidente de la Corte Nacional de Justicia y Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional. ¿Ambos deberían responder?

Durante los 80 días que tenemos para la instrucción fiscal, vamos a llamar a todas las personas que han sido mencionadas. Porque no solamente aparecen el señor Saquicela o los señores Saquicela. También aparecen otros actores como jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y lo que debemos observar es que, dicho sea de paso, ya se cometió el delito en el momento en que le dijeron: necesitamos que usted falle a favor de esta causa… Ahí se configuró el delito.

P. ¿No hay duda del tráfico de influencias?

Mire, el hecho de que no haya salido la sentencia favorable, no fue porque ellos llamaron al juez y le dijeron: falle como usted considere. Eso fue por el escándalo o por la filtración de estos audios, que se dio el 15 de junio. Porque de lo contrario iba a salir conforme al pedido de los vocales de la Judicatura. Incluso el Juez, a raíz de la filtración de estos audios, se excusó de la causa, se quiso separar de la causa. Pero no denunció en ese momento.

P. Claro, hay más jueces involucrados. Incluso la propia Jueza del testimonio anticipado.

Por supuesto. Ahora la Jueza se convierte en testigo porque sobre ella no ejerció influencia. ¿Por qué no ejerció influencia? Porque ella no conocía la causa; además ella grabó y está colaborando con la Fiscalía. Entregó voluntariamente la grabación original. En la audiencia pusieron en duda la originalidad de este audio. Pero ella le entregó al Presidente de la Corte, indicando que era como una especie de denuncia. Porque también hay que entender, no tenía confianza. ¿Cómo va a denunciar ante el Consejo de la Judicatura? Ellos eran los que le estaban pidiendo esto. Y quizá por el temor también que tienen algunas personas.

P. ¿Este caso y el de Jorge Glas, por supuesta corrupción en la reconstrucción de Manabí, están relacionados con los ataques que ha sufrido en las últimas semanas?

En una suma de todo. Porque si usted se fija, hay algunas manifestaciones del señor prófugo de la justicia y sentenciado…

P. ¿Señor prófugo?

Señor prófugo, porque así hay que llamar a las personas por su nombre. También hay que respetar. Es ser humano. Lo que hay que mirar es la forma y esa defensa vehemente que hace tanto el Consejo de Participación como el Consejo de la Judicatura. Pero recordemos que esta investigación hacia la Judicatura no es nueva, es del 2022. Del 16 de junio, precisamente, cuando circularon estos audios. Lo que pasa es que en noviembre tuvimos acceso a la fuente original y logramos avanzar. No se trata de que ahora se aceleran los temas… sino que contamos con los suficientes elementos de convicción. En el tema de la reconstrucción de Manabí es un caso que se ha venido manejando con peritajes, y diligencias que nos permiten presentar casos. La Fiscalía formula cargos cuando está consciente y segura de que va a llegar a tener una sentencia. No procedemos por lo mediático. No procesamos con urgencias. A veces se critica que nos demoramos mucho, nos demoramos hasta tener los suficientes elementos.

P .¿También está lo de Freddy Carrión?

Bueno. Ese fue un caso flagrante del 2021. Sin embargo, hemos sido objeto de ataques porque, aunque tiene toda esa estructura de abogados y defensores del señor sentenciado por abuso sexual en dos instancias con doble conforme, no ha obtenido la libertad. Y ha presentado varios habeas corpus. Las pruebas son claras. Entonces, han optado por inventar, por atacar y deslegitimar las actividades de la Fiscal General.

P. Otra crítica de sus opositores es que usted responde a la Embajada de Estados Unidos. Esto por una fotografía publicada en redes sociales. ¿Qué les dice a sus críticos?

Bueno, la fotografía. Esa es una reunión que se mantuvo, no con Estados Unidos exclusivamente, sino con varios embajadores. Estuvo el representante de la Unión Europea, de Naciones Unidas; embajadores y representantes de Suiza, Alemania, Francia, España, Hungría, Canadá. Ellos querían conocer la situación que está atravesando la Fiscalía General del Estado. Porque hay una preocupación a nivel internacional. Incluso de organismos regionales, como la Asociación Latinoamericana de Fiscales.

P. Pero, ¿eso le ha frenado el trabajo? En el caso de Rafael Correa hay diligencias que están en proceso.

No, no nos han frenado pese a todos estos ataques a nivel mediático. También de las amenazas que constantemente se están enviando, ya sea directamente o redes sociales. No nos hemos detenido. Y vamos a continuar porque esa es nuestra labor.

P. ¿Cuál es el plan que tiene usted luego de las amenazas?

Hay que ir trabajando, dedicándonos ahora a ser Fiscal. Porque para eso fui designada por el Consejo de Participación Ciudadana. Y en eso estamos. Mi periodo dura hasta abril del 2025, y a partir de eso veremos qué es lo que sucede.

P. Fiscal, ¿cómo se va a blindar?

Con las actuaciones, con la Constitución y con la ley. Por ejemplo, durante el tiempo que duró la Asamblea Nacional nosotros teníamos pedidos diarios porque estaban escarbando. Estaban buscando algún pretexto, algún motivo para iniciar un juicio político. Pero por más que buscaron, hasta por debajo de las piedras, no han logrado encontrar. Siempre nos enmarcamos en la Constitución y la ley.

P. Luego del mensaje de amenaza que llegó a su celular recibió el apoyo de la ciudadanía. Pero, ¿siente temor?

Sinceramente tengo tranquilidad. Yo soy una mujer de Fe y creo que las cosas pasan como tienen que ser. Dios es quien nos está protegiendo día a día.

P. ¿Duerme tranquila?

Por supuesto, duermo muy bien.