La victoria de Morena en el Estado de México afianza la hegemonía de López Obrador

“Morena ha canibalizado a un PRI de rodillas y al que ya le queda muy poco que defender”, afirma el analista Carlos Bravo Regidor. Para el partido del presidente la elección en el Estado de México era clave en su proceso de expansión electoral, pero también por la correlación de fuerzas que queda a partir de los resultados de esta noche, señala Bravo Regidor. Toda la oposición ha quedado reducida a nueve gubernaturas, mientras que Morena gobierna ya alrededor de 7 de cada 10 mexicanos en el orden estatal. Antes de la llegada de la ola guinda, el partido del presidente arrancó este sexenio con solo siete gobernadores. “El aviso estaba en la puerta”, agrega el especialista, “Delfina Gómez ya se había quedado muy cerca hace seis años y da la impresión de que el PRI no atendió esos avisos para evitar la debacle ni revertir el fardo reputacional en que se ha convertido”.

La coalición Va por México se perfila, por su parte, a un triunfo contundente en Coahuila, donde los primeros datos dan una ventaja cómoda a Manolo Jiménez , candidato del PRI, el PAN y el PRD. “Aquí en Coahuila se manda un mensaje muy importante: la fórmula mágica es el trabajo en unidad”, dijo Jiménez en su discurso de agradecimiento. La victoria en territorio coahuilense es el principal argumento de los socios opositores de que se salvaron los papeles en las elecciones de este año, con un marcador global de empate a una gubernatura por bando. Pero son varias las señales de alarma detrás de los discursos triunfalistas. El PRI y el PAN retrocedieron con respecto a los comicios de 2017, en los que obtuvieron más del 70% de los votos compitiendo entre sí, y el nuevo mapa electoral del país anticipa que el tricolor quedará acotado a solo dos gubernaturas, Durango y Coahuila, el único Estado del país donde no ha habido alternancia política.

Los gritos de “¡Gobernadora, gobernadora!”, habían sonado en el cuarto de guerra de Del Moral, que sorpresivamente se proclamó como ganadora de la contienda. “Esta elección la ganamos. Seré absolutamente respetuosa de la autoridad electoral”, dijo Del Moral, después de que le levantaran los brazos los dirigentes del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El conteo rápido zanjó cualquier duda. Del Moral reconoció su derrota, esta vez sola y acompañada de segundas espadas como Santiago Creel y Beatriz Paredes: “Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, próxima gobernadora”. Cerca de la mitad de los mexiquenses no votaron, según las primeras estimaciones.

Morena buscaba dar ese golpe de autoridad, no solo de cara a los ciudadanos, sino también absorbiendo y debilitando la estructura en la que se apoyan sus rivales para competir. Los resultados no solo ponen de manifiesto la migración de votantes, también apuntan al trasvase de operadores, cuadros y recursos para movilizar en las próximas campañas. “Para Morena era importante mandar al PRI a la lona, arrancarle su cabellera y abonar a la narrativa de que la oposición está derrotada”, opina Miguel Eraña, académico de la Universidad Iberoamericana. Varios líderes del partido se sumaron a las felicitaciones. “México sigue haciendo historia”, celebró Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de Ciudad de México. “La perseverancia y congruencia en la lucha social y política siempre tienen éxito”, dijo el senador Ricardo Monreal. “Un gran triunfo de la causa en la que militamos”, afirmó Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores.

Pero no todo son buenas noticias para Morena. El fracaso de Armando Guadiana en Coahuila es el reflejo de una campaña marcada por la fragmentación y en la que se pagó caro la falta de acuerdos para construir una candidatura de unidad, una posibilidad aún latente en 2024. Cuando el presidente del partido, Mario Delgado, obligó al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde a dejar a la deriva a sus candidatos ya era muy tarde. Fue una advertencia de que sus aliados no solo pesan por los votos que pueden aportar al bloque de gobierno, sino también por su capacidad de recoger a figuras dentro del movimiento que se han sentido “maltratadas” o que no están conformes con el método para repartir las candidaturas. Díaz Domínguez asegura que los aliados minoritarios se han revalorado y tienen más elementos para negociar. “Antes se les veía solo como partidos ‘satélite’ o ‘negocio’, ahora se han convertido en salvaguardas para evitar que las rupturas lleven a la disidencia a la oposición”, señala.