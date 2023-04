Montaje y falsedades son la base del juicio político, afirma ex legislador Ricardo Noboa

En vez de enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, deberían interpelar a la asambleísta Mireya Pazmiño.

Así lo señaló el ex candidato presidencial, Ricardo Noboa Bejarano, al ser entrevistado en “Punto de Orden”.

Noboa advirtió que, durante la interpelación a Lasso, han surgido pruebas del montaje y las enormes falsedades, creadas por Pazmiño y otros asambleístas, con el objetivo de tratar de justificar el proceso.

En su opinión, no hay bases para un juicio político, no es mínimamente verosímil que presidente haya cometido peculado, y más aún, el país no merece la inestabilidad institucional creada por la oposición.

Noboa incluso cuestionó a su amigo Luis Almeida, asambleísta social cristiano, por pretender el uso de acusaciones no permitidas por la Corte Constitucional, como es el caso de supuestas irregularidades en la negociación de los Bonos Brady, correspondientes a la deuda externa ecuatoriana.

El también ex legislador lamentó que Almeida y otros de sus compañeros, “se limpien” con el fallo de la Corte, y peor aún, que no presenten pruebas reales del presunto peculado que endilgan al presidente Lasso.

A su criterio, debería existir un mínimo de reflexión en la Asamblea Nacional, y cada bloque debería dejar en libertad a sus miembros, para que voten de acuerdo a su conciencia, so pena de que el país caiga en la anarquía.

Noboa Bejarano advirtió que hay grupos de la oposición interesados en desestabilizar al gobierno, en medio de una cruenta guerra con grupos delictivos. Y es fácil distinguir de quién se trata, pues el correísmo es el que siempre ha estado de acuerdo con el narcotráfico. El Partido Social Cristiano, más bien, se ha convertido en un barco que se deja llevar en ese rumbo.

En este contexto, explicó que la proliferación de jueces corruptos, unidos al miedo que tienen a la delincuencia, facilita la liberación de peligrosos criminales, que reciben medidas sustitutivas, a pesar de las evidencias en su contra.

En especial cuestiona la aplicación indiscriminada del recurso de “habeas data”, que se convierte en fuente de enriquecimiento para unos cuantos vivos.