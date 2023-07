Muere la cantante Sinéad O’Connor a los 56 años

La artista irlandesa, nacida en Dublín en 1966, saltó a la fama en todo el mundo con la canción ‘Nothing Compares 2U’ en 1990.

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor, que salto a la fama en todo el mundo con la canción Nothing Compares 2U, compuesta por Prince e incluida en el disco I Do Not Want What I Haven’t Got (1990), ha muerto este miércoles a los 56 años, ha adelantado al periódico The Irish Times. Su familia ha confirmado el fallecimiento en un comunicado: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”. Nacida en Dublín el 8 de diciembre de 1966, Sinéad Marie Bernadette O’Connor, así se llamaba, tenía una extraordinaria voz. Ganadora de un premio Grammy y autora de 10 discos, en el año 2018 se había convertido al islam con el nombre de Shuhada’ Sadaqat. Tercera de cinco hijos, sus padres tuvieron graves problemas matrimoniales. Tras la separación, ella y sus dos hermanos mayores fueron a vivir con su madre, en una terrible etapa en la que sufrieron abusos físicos que ella misma reflejó en su canción Fire on Babylon. Sinéad se marchó a vivir con su padre y la nueva pareja de este, pero fue enviada a un reformatorio donde se fijaron en su bella voz para cantar.

En 1983, su padre la envió a una exclusiva escuela en Waterford, donde gracias a la ayuda de su profesor de lengua irlandesa, grabó cuatro canciones, dos de ellas composiciones propias, que más tarde aparecerían en su primer álbum. Al año siguiente formó parte de una banda, Ton Ton Macoute (por las sangrientas milicias gubernamentales haitianas). En 1985 falleció su madre en un accidente de coche, un mazazo a pesar de la mala relación que tenía con ella y que le llevó a dejar el grupo y marcharse a Londres. Allí conoció a David Howell Evans, The Edge, guitarrista de U2, con el que colaboró en la banda sonora de la película Captive. Por fin, en 1987 grabó su primer álbum para la discográfica Chrysalis, The Lion And TheCobra, que logró muy buenas críticas y con el que consiguió una nominación para los Grammy. Tras el éxito de Nothing Compares 2U, con el célebre videoclip que mostraba un primer plano de su rostro y la cabeza rapada, lanzó en 1992 el álbum Am I Not Your Girl?, de versiones de jazz y con el que no repitió el éxito obtenido. Su poderosa voz estuvo también en la banda sonora de la película En el nombre del padre.

En su trayectoria, protagonizó varias intervenciones polémicas, cuando expresaba sus opiniones sobre la religión, sexo o feminismo; uno de los más recordados es cuando rompió una foto del papa Juan Pablo II durante una entrevista en el programa Saturday Night Live.